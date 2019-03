Eckhoff fra sykdom til pallen – i sekundstrid på hjemmebane

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Öberg kom inn til siste skyting noen sekunder før Eckhoff. Begge to skjøt en bom hver, og etter strafferunden gikk Eckhoff ut 10,8 bak svensken.

Eckhoff nærmet seg svensken inn mot mål, men Öberg holdt unna. I mål var Öberg 1,3 sekunder foran Eckhoff.

– Jeg måtte grave langt ned i kjelleren, jeg var litt bekymret i en periode på toppen der. Men så kom det seg og så er det hjemmebanen min da. Det er synd at jeg startet litt sent, for det var egentlig ganske nære, sier Eckhoff til NRK om sekundstriden.

– Kunne det gått?

HOLDT UNNA: Hanna Öberg tok seieren like foran Tiril Eckhoff. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Nei, jeg er såpass sliten nå, jeg måtte grave såpass dypt for den andreplassen her.

Clare Egan fra USA ble nummer tre.

– Hele gjengen bommet

På den siste skytingen blåste det kraftig, og forholdene var vanskelige. Alle løperne i front bommet, og Eckhoff var glad for at hun holdt hodet kaldt.

– Det begynte å blåse veldig mye, så da måtte jeg bare stå og puste og jobbe de ned. Så jeg er veldig fornøyd med å bare få en runde der, for vi bommet vel hele gjengen der.

Etter VM i Østersund slet Eckhoff med sykdom, og var usikker på formen før rennene i Kollen.

– Det var nok en veldig mild sykdom, sier hun.

I verdenscupavslutningen på hjemmebane har Eckhoff tre gode plasseringer. Nummer syv, seks og to er fasiten på sesongens tre siste renn.

Wierer vant verdenscupen

Før dagens renn var det en kamp mellom Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi og Anastasija Kuzmina om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Wierer ble nummer tolv på fellesstarten, og vant dermed verdenscupen sammenlagt. Kuzmina ble nummer ti på fellesstarten, mens Vittozzi ble nummer elleve.

Vittozzi ble nummer to sammenlagt, mens Kuzmina ble nummer tre.

Marte Olsbu Røiseland endte på en niendeplass på søndagens fellesstart. Dermed ble det fjerdeplass for Røiseland i verdenscupen sammenlagt.

Ingrid Landmark Tandrevold avsluttet sesongen med en 19.-plass.

– Det har vært mange gode skirenn i år, mange dårlige også. Men jeg har virkelig hevet bunnivået, og hatt flere topprestasjoner også, sier Tandrevold, som ble nummer elleve i verdenscupen sammenlagt.