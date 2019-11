Eckhoff får støtte for kvinnefokus: – Vil ikke være en «ottar»

Hun gikk hardt ut mot Frankrikes støtteapparat som hadde bedt flere av de kvinnelige utøverne om å gå ned to til fire kilo før årets sesongstart. Tilbakemeldingene på saken har bare vært gode, forteller hun, men uansett ville hun sagt sin mening.

– Det er vel ingen hemmelighet at det ofte har vært gutta i sentrum. Jeg skal fremme kvinner, kvinneidrett og kvinnehelse alt jeg kan, sier Tiril Eckhoff.

29-åringen håper og tror åpenheten gir god effekt

– Jeg tror det er bra å få frem i lyset hvordan baksiden er også, at det er mye rart i idrett. Og jeg håper vi viser vei til de yngre utøverne. At vi kan få flere opp og frem i lyset slik at flere våger å satse på idrett, for jeg tror man blir veldig tøff av det, forteller Eckhoff med en lite latter.

– Ikke helt riktig

Hun har også tidligere har tatt til ordet når hun mener kvinner blir behandlet feil – som da Johannes Thingnes Bø uttalte at han ikke ville få utbytte av å trene med damelaget. Hun har også reagert på at kvinnene kunne selge færre sponsormerker på klærne enn herrene.

– Det har vært ting som har skjedd opp igjennom som kanskje ikke har vært helt riktig, forteller Eckhoff, som håper hun kan bidra positivt.

STERKT LAG: Elitekvinnene i skiskytterlandslaget samlet på Sjusjøen. Thekla Brun-Lie (f.v.), Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Emilie Kalkenberg og Synnøve Solemdal. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Jeg har vel litt baller da. Ha-ha, nei det skal jeg kanskje ikke si, men jeg føler at jeg står på og snakker jentenes rett.

– Støtter guttene deg i dette?

– Jeg håper det. Jeg vil ikke være noen ottar, men håper vi er likestilte innad og utad i laget, svarer Eckhoff, og sikter til den radikalfeministiske kvinneorganisasjonen, Kvinnegruppa Ottar.

– Et veldig bra forbilde

I miljøet hylles Eckhoff for sitt engasjement – og spesielt fordi hun tør å snakke om et tema som ernæring.

– Det er aktuelt og reelt med press fra trenere og i idretten rundt vekt, det har vi sett i friidretten nå. Det er viktig å få opp på bordet og snakke høyt om, sier Ingrid Tandrevold, og sikter til saken om løpetalentet som nylig hevdet treneren tvang henne ned i vekt.

ÅPNE VENNER: Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold har podkast sammen. En av de neste episodene vil ha kvinnetema og også omhandle spiseproblematikk, forteller Eckhoff. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Hun er et veldig bra forbilde, for det er ting som er litt tabubelagt og vanskelig å snakke om. Det er mye redsel ute og går, så at Tiril er så uredd, klarer å sette ord på ting og kjemper spesielt for unge jenter som kommer opp med mange spørsmål er veldig bra, sier tidligere skiskytter og NRK-ekspert, Liv Grete Skjelbreid.

Også likestilling er noe som opptar lagvenninnene.

– At Tiril engasjerer seg er kjempebra. Da idretten kom var den mannsdominert og vi må hele tiden jobbe for at det skal bli så likestilt som mulig, og da er det viktig å ha fokus på det også, mener Marte Olsbu Røiseland.

– Det er ekstremt viktig, og rettferdighet står veldig sterkt hos meg. For meg er det en selvfølgelighet at kvinner og menn skal behandles likt, så det bør jo ikke være en utfordring i 2019, sier Tandrevold.