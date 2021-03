Nilsson imponerte da Eckhoff ble historisk: – Hun blir definitivt en trussel

For det var igjen Eckhoff som var best. Hun måtte tåle en bom på siste skyting, men en enorm sisterunde gjorde at hun gikk i mål to sekunder for Dorothea Wierer. Ingrid Landmark Tandrevold sørget for to norske på pallen og ble nummer tre.

Eckhoff vant sin sjuende strake sprintseier og ble med det historisk.

– I dag smakte det digg. Jeg har vært sliten den siste uka og måtte skjerpe meg inn mot helgen. Det at jeg tar inn sekundene, er jeg veldig fornøyd med, sier Eckhoff.

Nilsson imponerte

BEST: Tiril Eckhoff var igjen på toppen av pallen, men måtte grave dypt denne gangen. Foto: Anders Wiklund / AFP

Rett bak Eckhoff kom en annen det var knyttet stor spenning til på fredagens sprint. Men der Eckhoff var storfavoritt, var det ikke mange som levnet den gamle langrennsstjerna Stina Nilsson noen stor sjanse.

Men svensken imponerte i verdenscupdebuten. Hun skjøt ni treff og ble nummer 26 i det gjeveste selskapet.

Etterpå var Eckhoff borte og vekslet noen ord med Nilsson.

– Jeg sa til Stina at det var imponerende det hun gjorde, forteller Eckhoff.

– Kan hun bli en trussel fremover?

– Definitivt. Jeg har brukt 20 år på dette, så det er vanskelig. Hun kan bli veldig, veldig god og jeg tror hun er motivert.

Stina Nilsson imponerer i sin debut i verdenscupen Du trenger javascript for å se video.

Sitt beste løp noensinne

Stina Nilsson smilte fra øre til øre i intervjusonen etter det som Andreas Stabrun Smith og Ola Lunde mente var hennes beste skiskytterløp noensinne.

– Det var så gøy. Det er veldig kult å få til dette i debuten. Jeg er veldig fokusert på det jeg kan gjøre. Jeg er veldig fornøyd med det og jeg er imponert over Tiril i dag, sier Nilsson.

Hun er olympisk mester i langrenn, men før sesongen la hun opp for å satse på skiskyting. Det har gått så som så i IBU-cupen, men fredag viste hun altså andre takter.

GOD DEBUT: Stina Nilsson har fått mye oppmerksomhet denne uka før hennes verdenscupdebut i skiskyting. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB

– Det er som å sammenligne håndball med fotball. Ballen er rund, men det er ikke så mange andre likheter. Det er et annet opplegg med de korte pausene imellom. Det er veldig nytt og veldig kult, sier Nilsson om forskjellene mellom langrenn og skiskyting.

Eckhoff måtte grave dypt

Men det var altså Eckhoff som igjen var dagens kvinne. Med sin sjuende strake sprintseier ble hun altså historisk.

Da tok det naturligvis av i kommentatorbua til NRK.

– Hun er historisk. Hun tar det! Sju på rad. Det har aldri Fourcade, Bjørdalen, Svendsen, Thingnes Bø, Forsberg, Neuner, Berger klart. Men Tiril Eckhoff klarer det! ropte kommentator Andreas Stabrun Smith da Eckhoff gikk i mål.

– Det er helt, helt enormt. Det er i sprint, som er så krevende. Du har ikke sjans om du gjør feil her. Det er på et nivå vi ikke har sett i kvinneskiskyting, sa Ola Lunde.

Eckhoff var langt ifra sikker på at hun kom til å ta seieren da hun gikk ut på sisterunden.

– Jeg trodde ikke jeg hadde sjans. Jeg ga alt på slutten, og plutselig var jeg rett bak. Da tenkte jeg at nå har jeg dem.

Ingrid Landmark Tandrevold sørget for en stor norsk jubeldag med sin tredjeplass. Hun var bare fire små sekunder bak Wierer.

– Jeg gjorde det bedre enn jeg hadde trodd. Med ti treff så har jeg et godt utgangspunkt til jaktstarten i morgen, sa Tandrevold etter løpet.