Dyttet konkurrent under NM-løp: – Slik oppførsel vil vi ikke ha

– Slik oppførsel vil vi ikke ha, nærmest ropte Jann Post da TV-bildene viste at Ibrahim Buras dyttet til Vebjørn Hovdejord midt under NM-løpet.

Knuffingen førte til at Merih Solomon føk rett inn i et tre, og at Mathias Flak gikk i bakken.

– Her må juryen gå gjennom opptakene, fortsatte Post.

– Det så ut til å være ordentlig uenighet i dette feltet, konkluderte han.

Post fikk støtte av ekspertkommentator Sindre Buraas.

– Sånne dytt med strake armer skal vi ikke ha i et felt.

NRK får bekreftet av Flak har levert inn en protest til juryen.

Langrennsløper slo friidrettsutøvere

I forkant av søndagens NM var friidrettsutøverne Senay Fissehatsion og Jacob Boutera utpekt som favoritter. De fikk konkurranse av blant andre langrennsløperne Harald Østberg Amundsen og Didrik Tønseth, men Boutera var tydelig på hvordan det ville føles å bli slått av noen som vanligvis konkurrerer med ski på beina:

– Jeg må vel si at det er litt flaut. Ikke til forkleinelse til dem, men vi er tross alt løpere og de er skiløpere, sa han til NRK.

Boutera måtte likevel tåle å få følge av Tønseth hele veien. Sammen med nevnte Fissehatsion, Buras – altså han som dyttet en konkurrent tidligere i løpet -, og Even Brøndbo Dahl, utgjorde han tetgruppen.

Til slutt var det ingen som kunne matche Fissehatsion. Han spurtet inn til gull, foran Brøndbo Dahl og Tønseth.

Dermed måtte både Boutera og Buras se seg slått av en langrennsløper.

– Iskald beregning

På kvinnesiden hentet Ingeborg Østgård inn Hanne Mjøen Maridal et par svinger før mål og sikret gullet med en langspurt. Da hadde sistnevnte ledet det åtte kilometer lange løpet lenge, men det holdt altså ikke helt inn.

– For en timing! For et løp hun la opp til, kommenterte Jann Post om Østgårds avslutning.

– Iskald beregning, la ekspertkommentator Sindre Buraas til.

Maria Wågan kapret bronsen.

Gullvinneren våget ikke tro på gull før hun hadde passert Mjøen Maridal rett før mål:

– Det var da jeg trodde på det, sa hun smilende til NRK etter målgang.

– Det føles veldig bra, fortsatte hun.