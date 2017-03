– Det er helt horribelt. Som det ser ut på bildene, ser det ut som han kjører rett på staven hans og kjører ham rett ned. Alle som har kjørt litt skuter vet hvor farlig det hadde vært hvis han hadde truffet beina, da kunne de ha brukket. Det er et vanvittig bilde, sier Dyrhaug til NRK.

OPPVOKST MED SKUTER: Niklas Dyrhaug er glad Martin Johnsrud Sundby slapp med skrekken etter å ha blitt offer for uforsvarlig skuterkjøring. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han har akkurat reist seg fra frokostbordet med Didrik Tønseth, Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo.

Ett tema har preget frokostsamtalen i Quebec denne morgene. Nedkjøringen av Martin Johnsrud Sundby i Birkebeineren.

– Helt uforsvarlig

– Vi skal være glad at det endte som det gjorde. I verste fall kunne det vært ødeleggende for karrieren til Sundby, konstaterer Dyrhaug.

– Har du sett noe lignende i langrenn?

– Nei, det har jeg ikke. Men i vanlig langrenn er det jo ikke vanlig at skuterne kjører i løypa, og hvis de kjører så er det på avmerket område. Men jeg har aldri sett noe sånt.

Dyrhaug rister lett på hodet og fortsetter:

– Jeg synes det virker helt uforsvarlig at skuteren skal kjøre så nært. Jeg er som er fra Tydal, og er født og oppvokst med skuterkjøring, og vet hvor farlig det kan være. Jeg tror Martin og sjåføren skal være sjeleglad for at Martin ikke ble ødelagt.

Arrangørene har varslet en grundig gjennomgang for å finne ut hvordan uhellet kunne skje.

Sundby etter Birkebeinerrennet Du trenger javascript for å se video.

– Råest i klassen

Samtidig som landslagskollegaene er skremt over uhellet som kunne endt med katastrofe, er de imponert over Sundbys suverene seier.

– Alle vi som går verdenscup var spent på å se hvor god stakinga til Martin er, og han viser at den er råest i klassen i langløp også. Det er imponerende, sier Dyrhaug.

Sundby står over verdenscupfinalen i Canada – fordi han ville realisere drømmen om en langløpsseier.

– Veldig imponerende. Men jeg er ikke overrasket. Han er et råskinn og han er i veldig god form. Det var sterkt. Så gratulerer, Martin, sier Niklas Dyrhaug.

Stakefritt i Quebec

I Canada er det 15 km klassisk fellesstart lørdag. Der blir det ikke staking. Akkurat som i sprinten i Drammen er det nemlig innført stakefrie soner i løypa.

Niklas Dyrhaug, som tok bronse på 15 km klassisk i VM, er uansett en av favorittene til å vinne den andre etappen i minitouren.