– Det tok noen dager før jeg kom på overskudd med næring. Jeg har på en måte hatt taket på det der på femmil, men denne gangen vet jeg ikke hva som skjedde. I hvert fall gikk jeg fullstendig tom, og de siste fem kilometerne var noe av det verste jeg har kjent. Det må bli litt mer grovbrød foran neste femmil, sier Dyrhaug til NRK.

Han har akkurat blitt slått ut i prologen i sprinten som innleder verdenscupfinalen i Falun. Han er ikke fornøyd med det, men skylder ikke på Kollen-femmila.

Batteriene er ladet. Men det tok tid etter løpet der Dyrhaug vil bli best husket for å ha tatt imot vafler fra publikum.

– Klart, når de byr på nystekt vaffel, du er sliten og det er sånn stemning, så er det tid for å showe litt og spise litt. Da prøvde jeg å få i meg det jeg fant. Jeg var så sulten at du aner ikke, sier Dyrhaug.

Måtte spise på natta

Han ble liggende i målområdet i ti minutter etter 35.-plassen. Da kom seg på beina, var han fortsatt sulten. Og det skulle vare.

– Jeg har spist som besatt denne uka, forteller Dyrhaug.

– Hva vil det si?

– At du våkner om natta og er sulten, og en time etter du har spist et stort måltid, så er du like skrubbsulten igjen.

– Var du oppe om natta og spiste?

– Ja, jeg måtte det. Den første natta var jeg helt ferdig, jeg lå bare og ristet og måtte ha mat, sier Dyrhaug.

Hemmet av ryggskaden

Smellen tar han med seg som en lærepenge. Og det er bare en av lærepengene fra sesongen. Dyrhaug er ikke fornøyd.

– Jeg må bare erkjenne at jeg er kneppet for dårlig på det meste i forhold til hva jeg har vært de siste årene. Det må jeg ta tak i, sier Dyrhaug.

Samtidig legger han ikke skjul på at ryggskaden i fjor høst har påvirket sesongen.

– Jeg ble satt veldig tilbake av den. Det gikk to måneder, konstaterer Niklas Dyrhaug.