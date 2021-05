Dyrhaug holdt skade hemmelig i hele vinter – vurderte å legge opp

En femteplass i NM og noen topp 10-plasseringer i norgescupen. Med det framsto Niklas Dyrhaug som en bra skiløper på nasjonalt nivå, men likevel som en skiløper på vei ned fra gamle høyder i sesongen som akkurat er avsluttet.

Nå avslører stafettverdensmesteren fra 2015 og 2017 at en skade har plaget ham gjennom hele vinteren, etter at han fikk skulderen ut av ledd.

Problemene starter under et showrenn i Mosjøen 1, mai 2018:

– Jeg hektet i en sving i 40 km/t og datt framover. Jeg rakk ikke å ta meg for og fikk skulderen ut av ledd og det var en ganske kraftig skade, mimrer han, mens han sitter og tråkker på en ergometersykkel med høyrearmen i fatle og synlige operasjon på skulderen.

Slik startet problemene (video):

Niklas Dyrhaug måtte fraktes med ambulanse til sykehus etter Bysprinten i Mosjøen i 2018.

– Utrolig bittert

For selv om han trodde han hadde bygd seg opp igjen etter skaden, viste det seg i slutten av september i fjor at det ikke var tilfellet. Under styrketrening smatt skulderen ut av ledd igjen.

– Det var utrolig bittert. Du blir satt så tilbake. Dette skjedde jo rundt 20. september, og det tok en liten måned før jeg kunne gå skikkelig på rulleski. Og det er den viktigste oppkjøringen. Det var ikke gunstig, konstaterer han.

Bare de nærmeste visste om skaden. Dyrhaug gikk aldri ut i media og fortalte om den.

– Jeg tenkte at dette orker jeg ikke å snakke så høyt om. Det hjelper ikke å sutre over at man har skadet seg igjen, sier han.

Større skade enn antatt

Han prøvde også å overbevise seg selv om at skaden ikke hemmet ham. Og etter hvert kom han i god fysisk form. Han gikk fort i oppoverbakkene.

BEKYMRET: Niklas Dyrhaug hadde mer å gruble på enn han ville at folk skulle vite på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men ikke alt var som det skulle.

– Spesielt i svinger og i akselerasjonsfase kjente jeg at det ikke var helt trygt. Og det gjør noe med deg når du går på ski. Jeg trodde det kunne være litt mentalt, at jeg var redd for skulderen, men det viste seg vel da jeg fikk svar på MR at det var en større skade enn først antatt, sier Dyrhaug.

For på vårparten gikk skulderen ut av ledd igjen, og da måtte den undersøkes grundig. Da viste det seg at den var verre enn tydalingen hadde trodd. Blant annet var bicepsfestet ødelagt.

Operasjon var eneste utvei.

Tenkte på å legge opp

– Vurderte du å gi opp?

– Ja, kanskje for første gang i karriere har jeg tenkt mye på hva jeg skal gjøre, erkjenner han.

Konklusjonen er uansett at han satser videre. Siden operasjonen for to uker siden har han ikke kunnet gjøre annen trening enn å sykle på ergometersykkel. Han legger ikke skjul på at det er monotont.

– Jeg får spinne til 1. juni. Så får jeg begynne å springe så smått da. Så håper jeg at jeg kan komme meg på rulleski fra midten av juli. Det var det kirurgen sa, sier Dyrhaug.

– Hva satser du mot?

– Jeg satser på å gå fort på Beitostølen for å komme meg ut og få gått verdenscup. Hvis jeg ikke klarer det og ser at jeg ikke er i nærheten fram mot Lillehammer, så går OL-toget veldig fort. Da kommer jeg til å gå langløp ut sesongen, sier 33-åringen, som er på Team Eidissen/BN Bank sammen med Martin Johnsrud Sundby.

HJEMMEGYM: Niklas Dyrhaug har treningsrom hjemme i kjelleren på Sverresborg i Trondheim. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Må gå ufattelig fort

Han påpeker at også før VM i Falun i 2015 sto han utenfor landslaget og gikk for et langløpslag. Det endte med VM-gull i stafett. Men da kunne Norge melde på 12 herreløpere til mesterskapet, mens bare åtte norske herrer får dra til OL i Beijing.

– Og jeg tipper seks-sju løpere allerede er så å si sikre med bakgrunn i hvordan folk gikk i vinter, så det er utrolig trangt nåløye. Man må gå helt ufattelig fort fra start. Gjør man det, er det absolutt mulig. Men det er et godt alternativ å gå langløp, sier Niklas Dyrhaug, som er klokkeklar på én ting:

– Jeg har en indre motivasjon til å vise at jeg fortsatt har det i meg.