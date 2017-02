Dyrhaug forbannet etter å ha blitt vraket: – Det er urettferdig

– Det føles veldig tungt og urettferdig. Jeg fikk vite det for to dager siden, og det har vært jævlig tøffe timer etter det, sier Dyrhaug til NRK.

Han mener at landslagsledelsen har gitt han feil signaler før VM.

– Det har vært to tremiler som vi fikk beskjed om skulle være veldig viktige, i Falun og i NM. Når jeg da blir nummer 5 i Falun, og tar sølv i NM, så føles det veldig merkelig og urettferdig. Nå er jeg veldig langt nede og skuffa. Samtidig er jeg ganske forbanna, fordi jeg føler jeg fortjener en plass, sier Dyrhaug lavmælt.

KLAR FOR TREMIL: Finn-Hågen Krogh er tatt ut på tremilen. Det er mot Martin Johnsrud Sundbys ønsker. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Landslagssjef Vidar Løfshus har forståelse for at Dyrhaug er skuffet etter vrakingen, men mener ikke han kan føle seg urettferdig behandlet.

– Jeg har snakket med Niklas om uttaket, og har full forståelse for at han er skuffet. Det her kunne slå begge veier, og denne gangen gikk det i hans disfavør. Han har lov til å uttrykke at han er skuffet, sier Løfshus.

– Ut fra det som er signalisert i forkant føler han seg urettferdig behandlet. Har du forsåelse for det?

– Nei, men det alltid sånn for utøverne. De legger alt i dette, og finner seg tidlig i treningsåret distanser de har lyst til å gå. Så får de en sånn beskjed midt i fleisen, da skjønner jeg at det skal endel til for å svelge det.

FORSTÅR SKUFFELSEN: Landslagssjef Vidar Løfshus forstår skuffelsen til Dyrhaug, men mener han ikke kan føle seg urettferdig behandlet. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Ingen løpere tar ut laget

Etter tremila i NM fortalte Martin Johnsrud Sundby NRK at han hadde klare meninger om hvem som burde stille på startstreken i VM. Der ville han ha med seg Røthe, Tønseth og Niklas Dyrhaug.

– Det er totalt sett de fire som jeg mener bør gå duatlon i VM, og jeg synes vi markerte det bra, sa 32-åringen da.

I dag tok landslagsledelsen ut laget, og det ble da klart at Krogh tar plassen forn Niklas Dyrhaug.

– Det er meg, Tor Arne Hetland, Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen som tar ut laget. Ingen løpere tar ut laget. Sånn har det aldri vært, og sånn kommer det aldri til å bli, sier Vidar Løfshus.

ANGRENDE SYNDER: Martin Johnsrud Sundby angrer på at han tok ut laget til tremila i pressen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vårt sterkeste kort

Løfhus er klar på at de mener Finn-Hågen Krogh er en kandidat som kan henge med i toppen på tremila.

– Vi mener Finn-Hågen har noen avslutningsegenskaper som vi verdsetter veldig høyt. Han gikk en veldig god tremil i Lahti i fjor, og vi håper han klare å kopiere det nå. Hvis det blir et samlet felt inn mot mål mener vi at Krogh er vårt sterkeste kort, sier Løfshus.

Martin Johnsrud Sundby angrer på at han tok ut laget i pressen.

– Det var tullete av meg å si det jeg sa, vel vitende om at vi har veldig mange andre gode løpere. Jeg tror vi har et fantastisk lag på duathlon i år, sier Sundby.