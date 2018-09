Dyrhaug anmeldte Instagram-hacking: – Ekstremt ubehagelig 

– Det viser jo bare hvor sårbart det systemet er. Det er ekstremt ubehagelig og kjedelig. Instagram er personlig og noe man har hatt i mange år, sier Dyrhaug (31) til NRK – og sukker.

– Jeg skjønner ikke helt hvordan de har klart det heller. Er man ikke ekspert på sikkerhet og IT, er det vanskelig å forstå hvordan de får det til og eventuelt man får fikset det, erkjenner han.

Mistet kontrollen

Dyrhaug forteller at han våknet forrige onsdag til en melding om «uvanlig aktivitet fra Tyrkia» på Facebook og forstod fort at noen forsøkte å overta profilen hans. Men en totrinns-verifisering gjorde at vedkommende ikke klarte det.

Dyrhaug fikk så beskjed om at også e-posten og Twitter var forsøkt hacket, men også her viste ting seg å være i orden.

Men på Instagram ble det annerledes. Kontoen med nesten 70.000 følgere ble deaktivert av den som overtok profilen. Torsdag ble den aktivert igjen utenfor Dyrhaugs kontroll.

– Nå er kontoen helt «vill vest», beskriver 31-åringen, som har gått til anmeldelse.

– Jeg måtte jo det. Det er jo ID-tyveri. Jeg snakket med politiet og de synes det var lurt å anmelde det.

Ber om hjelp

Blant annet er det lagt ut poster som ikke har noe med ham å gjøre som person, verken privat eller som skiløper. Brukernavnet og profilbildet er endret.

I forbindelse med hackerforsøket på Facebook-profilen dukket det opp et brukernavn som var av interesse. Når man leter vedkommende opp på Instagram, har brukeren i såkalte «stories» skrytt av at Dyrhaug er hacket. Brukeren skryter også av å ha tatt over profilen til løpestjernen Jakob Ingebrigtsen på et tidspunkt.

Det er ikke første gang noe lignende skjer med den populære bildedelingstjenesten. Tidligere i høst rapporterte nettstedet Mashable om at nær 800 personer hadde blitt utsatt for det bare første uken av august i år.

I de fleste sakene hadde flere brukere opplevd hacking, profilbildene og navnene var endret. Brukerne klaget den gangen over at Instagram ikke gjorde nok for å hjelpe dem.

– Det kan virke som om det er vanskeligere å rette opp på Instagram, at det er et mer tunggrodd system, selv om jeg er i dialog med dem. Men hvis det er noen som har noen gode råd så er jeg veldig interessert i å få en melding, sier en fortvilet Dyrhaug.