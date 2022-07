Dyr, gammel og utdatert

I sommer har vi fått vite en ting om Cristiano Ronaldo.

Han kom ikke til Manchester United i fjor for å redde laget.

Han kom dit for å redde seg selv.

Om noe annet var sant, hadde han prøvd å føre United tilbake til Mesterligaen. Men 37-åringen, som har ett år igjen på kontrakten, vil vekk for å spille i turneringen denne sesongen. Slik sett er United en plattform for at han skal nå sine mål.

Denne jakten på individuell storhet har drevet Ronaldo lenge. Men for første gang i sin karriere er han uønsket av de aller beste.

Den eneste store klubben som ennå vil ha Ronaldo, er den han vil forlate.

Vil ikke på gamlehjemmet

Ronaldo er i en spesiell situasjon. Blant tidenes beste har få spilt på toppnivå så lenge som ham. Unntakene er ofte forsvarere eller keepere.

Resten har stort sett gjort én av to ting: Vendt hjem eller dratt til USA.

Legender som Diego Maradona, Johan Cruyff og den originale Ronaldo la opp i sine hjemland. Navn som Pelé, Eusébio og Franz Beckenbauer stakk til Statene. De nyere alternativene til denne lukrative pensjonisttilværelsen er Kina, Japan og Saudi-Arabia.

STATENE: Fotballegenden Pelé avsluttet karrieren i New York Cosmos. Foto: Anonymous / AP

Men Ronaldo savner ikke Portugal. Han vil ikke på gamlehjemmet. Ifølge ESPN har en klubb i Saudi-Arabia tilbudt ham 275 millioner euro over to år – og fått nei.

Så ambisiøs er Ronaldo at selv ikke United er godt nok. Han har scoret flest mål i Mesterligaen, og skal han pynte på rekorden, er tiden knapp. Vinner han troféet for sjette gang, har han en liten sjanse til å vinne sin sjette Gullball.

Men Ronaldo trenger et lag som spiller i turneringen. Han mener at han er god nok.

Dessverre for ham har topplagene vurdert saken – og sagt seg uenige.

Ingen biter på kroken

Ronaldos agent, Jorge Mendes, har tilbudt ham til flere lag i Mesterligaen. Han har kunnet si at Ronaldo nylig ble Uniteds toppscorer med 24 mål.

Men de fleste lag har gode spisser fra før. Kun tre har vært aktuelle: Chelsea, Bayern München og Paris Saint-Germain.

Chelseas nye sjef, Todd Boehly, skal ha vurdert Ronaldo. Han vil øke klubbens kommersielle inntekter, noe Ronaldo ville bidratt til. Men treneren, Thomas Tuchel, har satt foten ned.

Det samme har Bayerns daglige leder, Oliver Kahn, som sier at Ronaldo ikke passer deres «filosofi».

Selv ikke PSG, som elsker å kaste penger etter gamle stjerner, beit på kroken.

Dette er ikke rart, for de beste lagene henter stort sett unge spillere som blir bedre. Ronaldo blir 38 år neste sesong og tjener ifølge engelske rapporter 6 millioner kroner i uka. Dessuten finnes det et enda større problem.

Ronaldo er taktisk sett blitt utdatert.

Les også: Spelet rundt Ronaldo: – Satsar pengane på at han går

Verst i klassen

Lenge var han i utvikling, fra rask ving til målmaskin. Nå har han stoppet opp, mens fotballen beveger seg videre.

Dagens beste lag kombinerer spansk ballbesittelse og tysk press. Trenere som Pep Guardiola og Jürgen Klopp setter standarden med lag som gjenvinner ballen høyt i banen. Dette krever en spiss som løper mye.

Her er Ronaldo verst i klassen. Han var ifølge konsulentselskapet StatsBomb den spilleren i de fem store europeiske ligaene som presset minst forrige sesong, utenom keepere og stoppere.

UTEN PRESS: Cristiano Ronaldo fortsetter å score mål, men mangler presset. Foto: Jon Super / AP

Før har dette gått fint for Ronaldo. Trenerne hans har ikke hatt det Kahn kaller en bestemt «filosofi». Alex Ferguson (United), Carlo Ancelotti og Zinédine Zidane (begge Real Madrid) var fleksible nok til å justere sine strategier slik at de passet ham.

Det samme gjaldt Max Allegri (Juventus) og Ole Gunnar Solskjær (United). De eneste unntakene har vært Maurizio Sarri (Juventus) og Ralf Rangnick (United).

I vår ville Rangnick presse høyt, men ga opp på grunn av Ronaldo. Laget endte på sjetteplass.

Filosofene

Dessverre for Ronaldo har nå trenerne med «filosofier» spredd seg.

Chelsea sa nei fordi Tuchel har en stil som ligner den til Guardiola. Bayerns trener er Julian Nagelsmann, en annen som har studert Guardiola, som før var speider for nettopp Tuchel.

LIGNER: Chelsea-trener Thomas Tuchel har en stil som ligner Pep Guardiola. Her før mesterligafinalen i fjor. Foto: Pierre Philippe Marcou / AP

Ytterlige Guardiola-følgere er Mikel Arteta (Arsenal) og Xavi (Barcelona). Diego Simeone (Atlético Madrid) og Antonio Conte (Tottenham) står nærmere den italienske mesteren Arrigo Sacchi, men også hos dem løper spissene mye.

Til og med PSG, som har latt stjernene på topp slippe unna med mye, vil nå endre stil. Så Ronaldo er inne i en blindvei.

Han er for dyr, for gammel og i stor grad utdatert.

Men det er én trener som fortsatt vil ha ham, og det er sjefen hans nå.

Mulig løsning

Erik ten Hag, som ble ansatt av United i sommer, har vært positiv til Ronaldo. Selv om de ikke har pratet sammen, og Ronaldo er borte fra lagets turné i Australia og Thailand, sier Ten Hag at han ønsker ham med videre og at han ikke er til salgs.

Faktisk har han ikke utelukket at Ronaldo kan bli i to år til, da en klausul gjør at Ronaldo kan forlenge avtalen frem til 2024.

Dette er overraskende, for Ten Hag er også en disippel av Guardiola. Han bygget to storlag i Ajax med høyt press. Slik sett burde Ronaldo være mer et problem enn en løsning.

NY SJEF: Erik ten Hag er ny sjef i Manchester United, men har ikke fått med seg lagets største stjerne på turné i Australia og Thailand Foto: GEORGE SALPIGTIDIS / AFP

Kanskje må Ten Hag være positiv. Om Ronaldo blir, bør Ten Hag være på hans side. Om Ronaldo drar, vil United kreve penger, og prisen går ned om alle vet de vil selge.

Men det er mulig at Ten Hag mener det han sier. Han jobbet med en klassisk spiss i Ajax i form av Sébastien Haller, som bøttet inn mål.

Dessuten sier Ten Hag at Ronaldo kan presse.

Kanskje kan dette fikses likevel.

Har én ting å bevise

I tillegg trenger United en målscorer. Med Edinson Cavani borte er Anthony Martial nå Plan B, og det siste United vil ha, er en ny jakt etter en spiss.

Med andre ord er den beste klubben for Ronaldo den han er i nå.

Han skjønner neppe hvor heldig han er. Akkurat nå er det ingen andre lag som 1) vil betale ham det han ønsker 2) vil gi ham fast plass på topp 3) har en trener med en moderne «filosofi» hvor Ronaldo får en sentral rolle.

Dette gir mening. I hver av de siste fem sesongene har Ronaldos lag tatt færre poeng enn året før.

Så om Ronaldo virkelig vil spille i Mesterligaen, er løsningen enkel. Han kan bli i United, score mål og gjøre sitt for at hele laget blir bedre.

Klarer han det, vil han redde både klubben og seg selv.