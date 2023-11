Dyngeland får landslagsdebuten – starter mot Færøyene

Ståle Solbakken: – Haaland spiller mot Færøyene

På landslagets pressekonferanse onsdag møtte Sander Berge og Ståle Solbakken før kampen mot Færøyene torsdag.

Landslagssjefen kunne bekrefte at Erling Braut Haaland blir å se i kampen torsdag, men ville ikke røpe hvor mange minutter spissen er tiltenkt.

Han kunne også komme med et svar på målvaktssituasjonen.

- Dyngeland står i morgen, og Egil Selvik står mot Skottland, sa Solbakken.

Det blir Dyngeland sin debut for landslaget.

Sander Berge snakket om at det alltid betyr noe å spille for landslaget selv om kampene mot Færøyene og Skottland ikke har noen betydning for kvalifiseringen til europamesterskapet.

Videre fikk han spørsmål om han er tiltenkt som midtstopper på landslaget.

- Mange like engenskaper i rollene som midtbane og midtstopper. Det er trenerne som bestemmer hvor jeg spiller og passer best inn, sier Berge.

Solbakken fikk samme spørsmål, og kunne avkrefte at det er noe som kommer til å skje me det første.

- For å være aktuell for det må han spille midtstopper på klubblaget først, sa landslagssjefen.

Norge møter Færøyene torsdag 16. november på Ullevål, før de møter Skottland borte søndag 19. november.