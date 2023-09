Duplantis forbedret egen verdensrekord: – Han nærmer seg himmelen

Svenske Armand Duplantis fortsetter å forbløffe friidrettsverdenen. Søndag kveld forbedret stavhopp-stjernen sin egen verdensrekord da han hoppet 6.23 meter i Eugene.

I kommentarboksen satt Jann Post og måpte.

– Han klarer det igjen! Supersvensken slår til! Han vant VM her med verdensrekord i fjor. Han liker seg tydeligvis godt her. Han flyr høyere og høyere for hvert år. Han nærmer seg himmelen, utbrøt Post da rekorden var et faktum.

Han forbedret sin egen rekord med to centimeter.

Tidligere søndag satte etiopiske Gudaf Tsegay ny verdensrekord på 5000 meter for kvinner. Dermed kunne arrangørene i Eugene smykke seg med ikke mindre enn to nye verdensrekorder søndag.