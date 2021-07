Duo til semifinale i roing

Kommer med flengende TV-kritikk etter Hegg Duestads finaledrama: – En liten skam å følge finalen

TOKYO/OSLO (NRK): Jeanette Hegg Duestad stod for et historisk øyeblikk i kvalifiseringen og var bare 0,6 poeng unna en bronsen i 10 meter lutfrifle. Men det nervepirrende finaledramaet var det ikke så lett å følge med på, selv for de som kan sporten best.