Droppet Tour de Ski – levde som eremitt i tre uker

– Marthe, skal du løpe? Kvart over seks, da!

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er på plass i Toblach og tar umiddelbart styringen i utøvergruppa som skal gå verdenscupsprint i helga. Løperne er så vidt kommet av bussen og kveldsjoggen skal gjennomføres om mindre enn 20 minutter.

Sprintverdensmesteren fra 2007 – som fyller 30 år 22. januar – framstår som offensiv. Adskillig mer offensiv enn i verdenscupen før jul. Der ble det mer tårer og negativitet enn god plasseringer.

Bare ett topp 10-resultat var usedvanlig tynn suppe fra Heming-løperen som normalt hører hjemme helt i toppen.

Investering i bra VM-form

Etter en skuffende helg i La Clusaz bestemte hun seg for å droppe et av sesongens høydepunkter, Tour de Ski. Siden har ingen hørt fra henne i det offentlige rom.

– Jeg har egentlig bare trent bra gjennom hele jula. Det var ikke noen dramatikk bak at jeg ikke gikk Tour de Ski. Jeg følte bare det ble for mange dager som gikk bort fra et bra treningsarbeid, som har vært viktig for min del. Så det var en investering i forhåpentligvis bra form i VM, sier Jacobsen til NRK i hotellresepsjonen i Toblach.

Tiden har hun tilbragt på hytta på Skeikampen.

– Jeg har nesten vært tre uker på fjellet. Jeg har stort sett gått på ski, slappet av, kost meg og føler jeg har gjort en virkelig bra jobb, forteller hun.

Eremitt-tilværelse

En stor del av tiden har hun vært helt alene.

– Det kan føles eremitt-aktig. Jeg har vært en del alene. Jeg synes det er veldig greit å styre dagene selv og ikke gjøre det så komplisert, sier hun.

Jacobsen føler allerede hun har fått igjen for valget. Formen er stigende, og ennå har hun fem uker på seg til å treffe inn Lahti-formen.

– Jeg er akkurat der jeg vil være. Jeg tror ikke jeg får helt svaret på hvor god fysisk form jeg er i før en eventuell teamsprint på søndag eller distanserenn neste helg, men det føles som jeg er i veldig bra gjengen, sånn at toppformen kan komme om cirka en måned, sier hun.

Tiden må hun også bruke til å gå seg inn på laget til de ulike distansene. Den største jobben har hun trolig å gjøre i nettopp fristilsprint, som er lørdagens øvelse i Toblach.

– Det er i sprint jeg er mest utrygg på om jeg er god nok, og det helt greit om jeg ikke er det, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Marit Bjørgen har friplass i VM-sprinten, mens både Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng virker sikre på laget. Så langt i sesongen har både Mari Eide og Kathrine Harsem imponert mer enn Jacobsen i kampen om den siste plassen.

​