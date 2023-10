Dropper trolig uttak og markedsdager: – En veldig tøff belastning

Skistyret sender landslagskonflikt til Idrettsforbundet

For Norges skiforbund har de siste månedene vært preget av konflikten rundt bilderettigheter for utøvere som skal representere Norge.

Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde har siden i sommer frontet konlikten for landslagsutøverne i alpint. Utøverne har foreløpig ikke signert nye landslagskontrakter som følge av konflikten, men de er underlagt tidligere kontrakter som løper videre i påvente av at en ny kontrakt undertegnes.

Også langrenssprofilen Johannes Høsflot Klæbo har vært involvert i konflikten. Advokat Pål Kleven har blitt engasjert for de norske utøverne og sendte ifølge VG for et par uker siden et brev hvor han gjorde det klart at utøverne ikke ville signere en landslagsavtale.

Skiforbundets eget lovutvalg har tidligere gitt utøverne mehold i spørsmålet om bilderettighetene, men uten at landslagsavtalen har blitt regulert i henhold til det.

Nå har Skistyret sendt saken til Norges idrettsforbund. Det skriver de selv i en pressemelding mandag kveld.

«Norges Skiforbund har rettet en henvendelse til Norges idrettsforbund (NIF) for å vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov. Skistyret opplever at det er ulike juridiske tolkninger knyttet til disse spørsmålene», skriver de i pressemeldingen.

Videre skriver de at er det prinsipielt viktige spørsmål for driften av norsk skisport, og at det kan få konsekvenser for andre deler av norsk idrett.

«Skistyret mener derfor at spørsmål av så viktig karakter knyttet til forståelsen av NIFs lov ikke bør vurderes av et enkelt særforbund alene, og ønsker at NIF gjør en vurdering», skriver Skiforbundet.