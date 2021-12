Dropper testing, munnbind og avstand mens smitten herjer i Polen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forkant av turneringen fikk spillerne beskjed om at det kom til å være testing annenhver dag under mesterskapet og at de kom til å ta stikkprøver underveis.

NRK har vært i kontakt med flere spillere. Ingen av dem er testet.

– Det er ikke så bra. Det kunne ha vært bedre, sier den norske spilleren Kristian Stuvik Holm om smittevernet.

– Jeg er ikke testet, og det er litt alarmerende. Det er tydelig at vi skulle ha blitt testet, men vi har ikke hørt noe, sier Pontus Carlsson, Sveriges eneste deltaker i turneringen.

På arenaen er det legekontor som kan oppsøkes dersom en føler på symptomer. Da NRK besøkte legekontoret for å undersøke om det var mulig å teste seg der, var svaret «nei». Helsepersonellet på stadion hadde ikke tilgjengelige tester eller visste hvor det kunne skaffes.

Hele verden samlet

Polen er inne i en av de største smittebølgene siden mars 2020. Forrige uke døde 2842 mennesker av koronaviruset. Uken før var tallet 3006 døde.

Myndighetene i landet har innført flere tiltak for å bremse smitten. All undervisning på skoler og universiteter skal være digital og barer og restauranter må drive for redusert kapasitet. De får bruke 30 prosent av kapasiteten, men dette omfatter ikke fullvaksinerte.

29. desember var 55,5 prosent av befolkningen fullvaksinert, ifølge VG.

Forrige uke registrerte landet 90.998 nye smittetilfeller, viser tall fra John Hopkins-universitetet.

Samtidig avvikles VM i lyn- og hurtigsjakk i landets hovedstad. Nesten 400 spillere fra hele verden er samlet på nasjonalarenaen i Polen for å kåre fire verdensmestere i sjakk.

På forhånd er det sendt ut regler for smittevern, men flere spillere erkjenner at reglene brytes.

Smittevernregler under VM Ekspandér faktaboks Dette skrives om munnbind, testing og avstand i protokollen for VM i lyn- og hurtigsjakk: På grunn av den permanente og langvarige avstanden mellom spillerne er det obligatorisk med munnbind. Unntaket er når spillerne sitter ved brettet eller personer med sykdom eller pustevansker som kan forverres med munnbindbruk, og som har medisinsk fritak.

Før turneringsstart kan spillere bli plukket ut til tilfeldig koronatest.

Enhver person med symptomer på koronasykdom skal ikke ha tilgang til spilleområdet

Spillerne skal forlate spilleområdet umiddelbart etter parti, og unngå unødvendige opphold i spillehallen. Kilde: Det internasjonale sjakkforbundet Fullstendig regelverk kan leses her.

– Det blir vanskelig når du har så mange kulturer som møtes. Det er veldig ulikt hvordan verden ser på korona. Ingen land gjør det samme, så det er vanskelig å arrangere dette, forklarer Pontus Carlsson.

Selv om spillere er pålagt å bruke munnbind med en gang de forlater sjakkbrettet, er det svært mange som gir blanke i påleggene fra arrangør. Avstanden mellom bordene er satt til 1,5 meter, men med en gang spillet opphører, forsvinner også halvannenmeteren i Warszawa.

– Det er litt så som så, det er ikke til å legge skjul på, sier Kristian Stuvik Holm om smittevernet.

AVSTAND: Bordene i lokalet i Warszawa er plassert med god avstand til hverandre. Foto: Michal Walusza / FIDE

– 150 spillere i én buss

Turneringen skulle egentlig vært arrangert i Nur-Sultan i Kasakhstan, men ble først avlyst før den ble flyttet til Polen. På 16 dager klarte arrangøren i Polen å få turneringen på beina i den polske nasjonalarenaen.

– Det er nærmest et julemirakel, sa FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj på en pressekonferanse før åpningen.

Han er selv på plass i arenaen, men det internasjonale forbundet har fått mye kritikk, blant annet fra franske Maxime Vachier-Lagrave.

– 150 spillere ventet i 30 minutter på transport og måtte trykkes sammen i én buss. Ikke ett beklagende ord så vidt jeg vet, meldte Maxime Vachier-Lagrave, den franske stormesteren, på Twitter.

I en melding til franskmannen beklaget turneringsdirektør Lukasz Turlej, men påpekte samtidig at det har vært krevende å få i stand et arrangement i løpet av 16 dager – midt i julehøytiden.

NRK har kontaktet både FIDE og arrangøren, men ingen har besvart spørsmålene om koronareglene under turneringen.

EN AV FÅ: Baadur Jobava er en av svært få som spiller med munnbind, selv om det ikke er pålagt. Han mener det er en propagandagreie. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Vil ikke ha munnbindpåbud

I reglene står det tydelig at spillerne kan ta av seg munnbindet under spill, hvis de skal gjøre intervjuer eller tas bilder av og ved spising og drikking.

Den amerikanske sjakkspilleren Levon Aronian mener opplegget under VM har vært greit.

– Jeg synes det er helt greit. Hvis vi fortsetter å tenke på framtiden kan det ikke være helt stengt i overskuelig framtid. Det er naturlig at vi som spillere ikke tenker på det, sier Aronian, som leder VM i lynsjakk etter første dag.

Noen turneringer de siste årene har kjørt knallhardt munnbindpåbud – også under partiene.

– Sjakk er en sport, det er masse pusting og pesing. Jeg har spilt med munnbind tidligere, og det vil jeg helst slippe å gjøre igjen, sier Aronian.

– Å spille uten munnbind i lynsjakk er ikke noe særlig. Jeg spilte med munnbind på Kreta i sommer, og det er ikke behagelig i 30 grader. Det er ingen som gjør det, nesten ingen, sier Kristian Stuvik Holm.

– Jeg synes retningslinjene er OK. Det er ikke så strenge, og det er helt greit at vi ikke har munnbind ved brettet. Jeg har prøvd, og det var helt pyton, sier britiske David Howell.

I turneringens smittevernprotokoll som er sendt ut, står det at turneringsdirektøren har ansvar for at reglene følges. Direktøren er Łukasz Turlej, som også er visepresident i FIDE. NRK har kontaktet ham for å få svar på hvorfor reglene ikke følges og hvor mange tester som er gjennomført. Det har vi ikke fått.