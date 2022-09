Dropper samling – rett på medisinsk test

Norge med i anti-diskrimineringskampanje – skal bruke fargerike kapteinsbind

Martin Ødegaard og en rekke VM-kapteiner vil spille kamper med bind som fremmer inkludering og viser motstand mot diskriminering.

Norges Fotballforbund er ett av ni nasjonale forbund som er med i kampanjen «OneLove». Budskapet symboliseres med et flerfarget hjerte der fargene representerer mangfoldet i verden.

Englands Harry Kane og Tysklands Manuel Neuer er blant kapteinene som vil spille med hjertebindet i VM i Qatar. Også Nederland, Belgia, Danmark, Tyskland, Sveits, Wales og Sverige er med i kampanjen.

– Samarbeidet mellom europeiske forbund rundt viktige verdispørsmål har utviklet seg det siste året, og jeg tror at vi sammen vil være en kraftig stemme i framtiden. «OneLove» er et eksempel på hvordan et budskap står sterkere når det framsettes på tvers av nasjoner. Kampanjen er helt tråd med NFFs visjon «fotball for alle», og det er bra at vi også på den internasjonale arenaen kan bidra til at fotball fremmer inkludering og forhindrer diskriminering, sier fotballpresident Lise Klaveness.

England-kaptein Kane sier at han er stolt av å være med på å støtte OneLove-kampanjen.

– Som kapteiner konkurrerer vi mot hverandre på banen, men vi står sammen mot alle former for diskriminering. (NTB)