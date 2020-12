Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hjelpe meg for en scoring, utbrøt NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Dette kan vi nyte i repriser herfra til evigheten, sa kommentator Olav Traaen.

– Trodde den gikk over

Det var ingen hvilken som helst scoring som satte den endelige spikeren i LSK-kista, sørget for 2-0-seier og at laget fra Oslo øst sikret «The Double» i årets sesong søndag kveld.

IMPONERTE: Marie Dølvik Markussen (bak) er strålende fornøyd med cupgull søndag og poserer for fotografene sammen med Celin Bizet Ildhusøy. Foto: Fredrik Hagen / NTB

For i det 105. minutt, bare noen minutter etter at Ajara Njoya hadde sørget for 1-0, bestemte Vålerenga-innbytter Dølvik Markussen seg for å drepe absolutt all spenning.

Og for en måte 23-åringen gjorde det på. Først dro hun av en LSK-forsvarer ute til venstre og satte fart mot mål. På rundt 20 meter hamret hun ballen rett i lengste kryss, fullstendig utagbart for keeper Ida Norstrøm.

– Det var deilig å se den gå inn. Det gikk i «slow motion» (sakte film). Jeg trodde den gikk over, men så gikk den heldigvis inn, sier Dølvik Markussen til NRK.

– Stolt over jentene

Cupfinalen markerte også slutten på Sherida Spitses Vålerenga-karriere. Den fortsetter i nederlandske Ajax fra og med neste år.

GLISTE FOR CUPFINALESEIER: Sherida Spitse, her etter kampslutt mot LSK Kvinner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Drømmen hennes var å avslutte med to trofeer i hjemlige turneringer. Det klarte hun.

– Ikke en veldig god kamp av noen av lagene, oppsummerer Spitse.

– Du kunne se at vi er på tampen av sesongen. Og det er spesielt når vi spiller på gress, som er annerledes enn kunstgress. Men vi kan være stolte av oss selv, med mange kamper på rad. Jeg er stolt over jentene.

Misset to store sjanser

Avslutningen på cupfinalen stod i sterk kontrast til resten av kampen på nasjonalarenaen. For den var generelt svært tam og preget av tunge bein og feil.

Den første store sjansen kom så sent som i det 39. minutt. Den var til gjengjeld stor.

Da mottok Vålerengas Synne Jensen ballen på rundt 20 meter. Den driblesterke kantspilleren satte deretter LSK-forsvaret sjakk matt ved å lobbe angrepsmakker Celin Bizet Ildhusøy gjennom alene med keeper, som ikke klarte å følge opp og avsluttet rett i keeper

Lillestrøm ville ikke være dårligere like før pause. Da ble Emilie Haavi ble satt opp ute til venstre, skuddfintet vekk VIFs midtstopper, men den påfølgende avslutningen fra kort hold gikk rett på keeper.

CUPVINNERE: Vålerenga-laget poserer jublende for fotografene etter at pokalen blir med hjem til Valle i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kunne avgjort to minutter før full tid

Der den første omgangen var tam, var den andre direkte sjansefattig og preget av slurv. Først i det 80. minutt spilte Vålerenga seg til en enorm sjanse.

Ildhusøy satte opp innbytter Sigrid Heien Hansen. Skuddet fra rundt 16 meter skiftet retning i en LSK-forsvarer, men keeper Norstrøm fikk i siste liten hindret 1-0 til de blåkledde.

Bare minutter før full tid fikk Roman Haug en alle tiders mulighet til å avgjøre det hele, men avslutningen fra 25 meter og åpent mål gikk utenfor – til trener Hege Riises store frustrasjon.

Dermed fortsatte cupfinalen inn i ekstraomganger der to Vålerenga-scoringer på tre minutter avgjorde det hele.

– Kunne avgjort før ekstraomgangene

I Lillestrøm-leiren var både spillere og trenere skuffet.

KNUST: Sophie Romàn Haug får trøst av trener Hege Riise etter cupfinalen mot Vålerenga. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi har mange sjanser. Vi kunne avgjort dette før ekstraomgangene, mener LSK Kvinners soleklart beste spiller, Emilie Haavi.

– Jeg synes vi gjør en god kamp og har muligheter nok til å score, sier Hege Riise, som gir fra seg hovedtreneransvaret neste sesong. At de bommet på flere sjanser og var unøyaktige på den siste tredjedelen virket ikke å overraske henne.

– Det er symptomatisk for sesongen, føler jeg. Men jeg er stolt av gjengen. Så gleder jeg meg til 2021, for det blir en «heidundranes» sesong.