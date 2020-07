Drømmetreff sikret poeng mot Start

Etter en tam og målløs førsteomgang var det først etter hvilen at det åpnet seg i kampen mellom bunnlagene Start og Viking.



Eirik Schulze sendte Start i ledelsen etter 75 minutter, men de gulkledde skulle ikke få sin første seier i årets eliteserie i dag. Zymer Bytyqi vartet nemlig opp med et drømmetreff seks minutter før slutt og fastsatte sluttresultatet til 1-1.



Starts Espen Børufsen fikk sine første minutter på over to år, og Martin Ramsland kom innpå for første gang denne sesongen.



Viking-keeper Iven Austbø spilte hele kampen tross et overtråkk midt i andreomgangen