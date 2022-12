– Jeg ler fordi det kan være fare for «klovnematt», sa Olga Dolzjikova og smilte.

Hun er Norges beste sjakkspiller på kvinnesiden og satt med store øyne i NRKs sjakkstudio da Carlsen åpnet det andre hurtigsjakkpartiet mot Eric Hansen ved å flytte bonden til B2.

Nordmannen fulgte deretter opp med å flytte løper sin ut og lagde en såkalt «fianchetto».

Med denne åpningen risikerte altså Carlsen den såkalte «klovnematten» – altså å bli satt i sjakkmatt etter bare få trekk.

STORSPILLER: Magnus Carlsen. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

NRKs sjakkekspert Torstein Bae beskriver åpningen som «uvanlig».

– Det er et psykologisk spill, at han velger dette uvanlige trekket for å få Hansen ut av stilen, utbrøt Bae.

På spørsmål fra studio om åpningen er et hån mot Hansen, svarte Bae:

– Jeg tror det er et psykologisk spill for å få han ut av stilen. Hansen har vokst opp med at Magnus er best i verden. Han har sikkert vært idolet hans hele livet. Nå får han også møte vår mann og ikke minst mulighet til å vinne over Carlsen og nesten latterliggjøre ham.

Hansen klarte imidlertid ikke å utnytte den spesielle Carlsen-åpningen. Verdenseneren fra Lommedalen storspilte gjennom hele partiet og feide canadieren av bordet.

Carlsen i tetkampen

Den norske sjakkstjernen så tilfreds ut da han møtte NRK etter seieren.

– Jeg følte jeg stod litt bedre ut fra åpningen, så fant jeg ikke noe plan og byttet dronninger. Men det var en lik stilling. På et tidspunkt overså han noe taktisk, og etter det ble det vanskelig, sier Carlsen til NRK.

Hansen og Carlsen er lagkompiser i sjakklubben Offerspill.

– Han er en god kamerat av meg, så det var gøy å møte han, avslører Carlsen.

Carlsen er nå naturligvis med i teten, men det gjenstår fortsatt tre partier i dag. Totalt skal de spille 13 partier før vinneren kan kåres.

RIVAL: Magnus Carlsen risikerer å møte Hans Niemann. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

Kan trekkes mot Niemann

Blant de mange sjakkstjernene i spillokalet i kasakhstanske Almaty finner man amerikanske Hans Niemann. Amerikaneren står med 1,5 poeng etter to spilte partier.

Det betyr at muligheten for et nytt møte mellom Niemann og Magnus Carlsen er til stede.

Carlsen har nektet å spille mot Niemann før og kommet med sterke jukseanklager mot den unge amerikaneren. Sist de møttes tapte nordmannen med vilje. Med 34 VM-runder er sjansen betydelig for et nytt møte.

– Det får du se når det eventuelt skjer, svarer Carlsen på spørsmål om hva han kommer til å gjøre hvis han møter Niemann.

– Har du lagt en plan for det?

– Som sagt, det får vi se, sier nordmannen.

Carlsen ønsker ikke å snakke om verken Niemann eller søksmålet til amerikaneren i intervjuet med NRK.

Niemann har saksøkt blant andre Carlsen for store skader på hans rykte og karriere, etter Carlsen kom med jukseanklager mot Niemann i september.

Machlik skrev norsk sjakkhistorie

Monika Machlik fikk en drømmestart som første norske kvinne i hurtigsjakk-VM med seier i første runde, men tapte i parti to.

Dette er første gang en norsk kvinne deltar i lyn- og hurtigsjakk-VM. Dermed skrev Machlik norsk sjakkhistorie med seieren.

Benjamin Haldorsen har 0,5 poeng etter ett tap og én remis, mens Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen tapte sine to første partier.