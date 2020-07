Drømmescoring for norsk unggutt: – Et stort øyeblikk

Kristoffer Askildsens første Serie A-mål ble bare en trøstepremie i en ellers miserabel kveld for hans Sampdoria.

Med Morten Thorsby suspendert etter et rødt kort mot Juventus siste ble det tungt for hjemmelaget. For det var Zlatan Ibrahimovic som var kampens store spiller da AC Milan knuste Sampdoria 4–1 i den nest siste serierunden i den italienske toppserien.

Zlatan scoret to og ga en målgivende i kampen. Foto: Spada / Spada/LaPresse

Likevel kommer Askildsens første mål for det blåkledde Genova-laget til å huskes. Fra 20 meter bøyde han ballen i bue over Gianluigi Donnarumma på praktfullt vis. Erik Huseklepp er en av få nordmenn som har gjort noe lignende. Han husker fortsatt godt sitt første mål i Italia.

– Det er kjempegøy. Jeg husker det ennå da jeg scoret, selv om det nærmest var klart at vi skulle ned. Det var klart et stort øyeblikk, så var det veldig gøy. Spesielt mot et stort lag som Roma som jeg scoret mitt første og for ham mot Milan. Selv om han kanskje ikke kan prate for høyt i garderoben siden de tapte, sier TV 2-ekspert og tidligere Bari-spiller Erik Huseklepp til NRK.

Erik Huseklepp husker godt sitt første Serie A-mål mot Roma. Foto: Donato Fasano / Ap

– Rolig og avbalansert

Askildsen ble solgt til italienerne i vinter og den 21. juni fikk han sjansen for første gang da han ble byttet inn mot Inter. Siden har han fått et innhopp til da han spilte en halvtime mot SPAL.

– Det er imponerende at han allerede har vist såpass mye bra på trening at han får sjansen allerede. Det viser at Sampdoria har veldig troen på ham, sier Erik Huseklepp.

Askildsen er også fast inventar på det norske G19-landslaget. Trener Pål Arne «Paco» Johansen var på besøk hos Sampdoria-proffen i starten av mars, rett før koronautbruddet i naboregionen, og har mye kontakt med unggutten.

Paco Johansen har hatt god suksess med G19-landslagene, og ledet blant annet Norge til U20-VM i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Treneren er imponert over hvordan Askildsen har taklet overgangen og den helt spesielle situasjonen hvor flere Sampdoria-spillere ble smittet med korona.

– Kristoffer er en rolig, avbalansert og modig gutt som jeg føler har taklet dette med bravur. Han har skjønt tegningen. Han er ung, de er en stor klubb og kjempet mot nedrykk. Det lå i kortene at det ikke ble mye spilletid fra start. Så har han jobbet strålende og de er en klubb som er kjent for å slippe til lovende spillere fortløpende, sier Johansen.

Johansen beskriver Askildsen som en allsidig spiller, som kan bekle mange posisjoner sentralt i banen.

– Han kan spille både stopper, sentral midtbane, indreløper og dypt på midtbanen. Han klarer å skifte posisjon med største selvfølgelighet. Han kan score, som du så i dag, men han kan også være god til å hindre folk i motsatt boks. Når han blir helt voksen kan han være innflytelsesrik i begge bokser. Og det er viktig i seniorfotball, sier Johansen.

Kometkarriere

Johansen skryter også av måten lagkamerat Morten Thorsby har tatt seg av Askildsen etter overgangen og mener de to har gjort et fornuftig klubbvalg.

– Kristoffer har trukket fram flere ganger at Morten har vært viktig, særlig når situasjonen ble som den ble. Han kan profflivet etter å ha vært i Nederland. Det er veldig fint at Morten er der, han er en omsorgsfull og god person. Han har også spilt nesten alt etter at Ranieri tok over, så det ser ut som et godt klubbvalg særlig når Sampdoria nå har beholdt plassen, roser G19-treneren.

Askildsen fikk bare 15 kamper i Eliteserien før Sampdoria plukket ham opp etter en god landslagssesong og en strålende høstsesong for Stabæk. Det var først i 2019 at Askildsen begynte å starte kamper for U-landslagene.

– Han har hatt en veldig framgang de siste åra. Han var ikke med på laget som 15-16-åring. Så var han med som 17-åring, men satt mest på benken. Siden jeg har tatt over laget har han vært fast. Han er visekaptein og sentral i spillet vårt. Det er fordi han er moden og klok i spillet sitt. Han har både fysiske ferdighetsmessige forutsetninger som gjør ham til en god spiller, sier Johansen til NRK.