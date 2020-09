Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sist islandske Vidar Örn Kjartansson spilte i Eliteserien noterte han seg for 25 seriemål på 29 kamper i Vålerenga-drakta.

Seks år seinere fortsatte Kjartansson som om han aldri hadde vært borte. Om returen mot Brann skal være pekepinnen kommer ikke islendingen til å være noe dårligere denne gangen.

Vidar Örn Kjartansson scoret hat trick på ni minutter i første omgang mot Brann. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tre touch var alt 30-åringen trengte for å score tre mål på de første 22 minuttene mot rivalen Brann på Intility. Etter kampen fortalte Kjartansson til NRK at han gjennom uka i forkant hadde vært usikker på om han var klar for å spille kamper igjen.

– Jeg er glad for tre poeng og glad for meg selv. Jeg har ikke spilt på lenge og tenkte hele uka på om jeg var klar for å spille. Det er halvannen måned siden jeg spilte 90 minutter. Jeg må gi gutta ros, vi var gode framme og defensivt. De første 45 minuttene var utrolige, sier Kjartansson.

Kjartansson mener den gode starten handler om at Vålerenga har gitt ham tro på egne ferdigheter igjen.

– Det handler om selvtillit. De to siste årene har jeg flyttet mye på meg og har ikke følt meg verdsatt. Her føler jeg meg verdsatt og de tror på meg. Da spiller man bedre, sier Kjartansson.

Vålerenga hadde ikke scoret mer enn to mål i enn seriekamp siden forrige sommer, men med Kjartansson og 19 år gamle Osame Sahraoui i enestående form tok Oslo-laget fullstendig fyr i første omgang mot Brann.

– Jeg er glad på hans vegne og Vålerengas vegne. Vi har jobbet lenge for å få det her til, og vært veldig samstemt på det i sportslig ledelse og styret. Vidar har ønsket seg tilbake og når vi greide det var det en drømmedebut, sier en glad Fagermo til NRK om sin nye spiss.

Fem mål før pause

Det var ikke bare Kjartansson av Vålerengas debutanter som markerte seg mot Brann. Henrik Bjørdal har kommet inn fra belgiske Zulte Waregem og etter bare fire minutter ble hans heading fra en corner rotet inn i eget mål av Brann-keeper Markus Pettersen.

Brann øynet håp da Petter Strand utlignet etter bare åtte minutter. Det ble også det eneste lyspunktet i en ellers mørk første omgang for Vålerenga.

For det neste kvarteret var det klart for Kjartansson-show. Godt assistert av en strålende Osame Sahraoui på venstrekant var Vålerenga-spissen klinisk til fingerspissene da han satte inn tre mål på ni minutter.

Sahraoui, som hadde ypperlige involveringer før Vålerengas tredje og fjerde scoring, fikk selv æren av å sette det femte før pause da han kunne spasere inn en retur etter en ny Kjartansson-avslutning.

Heng på Europa

Vålerenga var også nærmest scoring i den andre omgang, hvor Magnus Lekven og Aron Dønnum hadde gode muligheter til å øke ledelsen. Kjartansson ble tatt av banen etter en drøy time til stående applaus for de Vålerenga-supporterne som var på plass.

Med storseieren er Vålerenga oppe på femteplass i ligaen, bak Rosenborg på målforskjell og har heng på Odd og Molde i kampen om europacupspill neste sesong.

Brann på sin side har hatt en ujevn start på Kåre Ingebrigtsens trenerperiode. Dette var lagets andre tap på de fire kampene, og det var ingenting som stemte for bergenserne i hovedstaden.