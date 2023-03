Drømmeomgang sendte Brann til NM-semifinale

PSG-smell på hjemmebane

Paris Saint-Germain røk 0-2 hjemme mot Rennes i den franske toppligaen i fotball søndag. Etterpå skyldte trener Christophe Galtier på skadesituasjonen.

Karl Toko Ekambi og Arnaud Kalimuendo sørget for at Rennes slo PSG for andre gang denne sesongen.

Birger Meling startet på benken for Rennes, men måtte inn etter bare fem minutter for en plaget Adrien Truffert. Nordmannen bidro til at laget holdt nullen mot PSGs stjernegalleri med Lionel Messi og Kylian Mbappé i front.

PSG har hatt sine skadeproblemer denne sesongen. Spesielt i forsvaret var manglene store, mente Galtier da han snakket om tapet etter kampen.

– Det er alltid kjedelig å tape. Selvfølgelig kan jeg ikke være fornøyd, men med tanke på hvor mange spillere vi hadde ute, visste vi at det kom til å bli vanskelig, sa han.

PSG styrer mot sin niende ligatittel på elleve sesonger. Etter søndagens tap skiller det ni poeng til Lens med ti kamper igjen. (NTB)