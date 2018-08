Drømmeomgang sender Sarpsborg 08 videre i Europaligaen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Over to kamper med tanke på det vi har produsert mot et veldig godt fotballag, er det bare å ta av seg hatten for de gutta som er utpå der, sier en fornøyd Sarpsborg 08-trener Geir Bakke til NRK etter kampen.

Sarpsborg 08 gikk rett i strupen på sveitsiske St. Gallen i europaligakvaliken. Før det hadde gått 10 minutter fikk de sin første store sjanse – et langt innkast ble stusset på bakerste stolpe, men Patrick Mortensen rakk ikke fram i tide.

Men Østfold-laget fortsatte å herje med sveitserne utover i første omgang og skapte flere gode sjanser. Belønningen kom etter en halvtime da Mortensen fikk en ny sjanse på bakerste stolpe, denne gangen stanget dansken Sarpsborg i ledelsen.

– Det var en positiv opplevelse med fantastiske rammer og masse fans. Det er en kveld jeg ikke vil glemme, sier målscorer Patrick Jørgensen til NRK.

Hvordan har du det nå?

– Litt sliten, men utrolig glad og stolt. Det er en stor dag for klubben og vi skal nyte det i kveld, sier han.

Holdet unna

Selv om St. Gallen hadde med seg en 2–1 ledelse fra første kamp, var det klasseforskjell på lagene i første omgang. Men i andre omgang prøvde sveitserne å komme tilbake.

– De skaper ikke mye på oss, de etablerer spill på vår halvdel, men det ble ikke mange sjanser av det, sier Bakke til NRK.

– Vi blir slitne i andre omgang og da sliter vi med å få ballen ned og gjøre noe selv, men strukturelt er det fabelaktig, sier han.

Selv om sveitserne var mer med i spillet var det Sarpsborg som skapte omgangens største sjanser. Et presist frispark fra Rashad Muhammed havner på hode til Joonas Tamm etter 75 minutter, men headingen til midtstopperen treffer stolperoten.

– Vi gjør jobben. Vi trengte bare å vinne 1–0, så vi gjør en bunnsolid laginnsats, sier kaptein Joachim Thomassen til NRK.

Det blir 2–2 sammenlagt, men Sarpsborg 08 går videre på bortemålsregelen.