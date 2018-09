– Akkurat nå er folk i USA veldig interessert i langrenn, og min største drøm er at vi kan ha verdenscup der en dag. Det hadde vært veldig morsomt, sa Jessica Diggins til NRK 8. mars.

Hun trengte ikke vente lenge. Det internasjonale skiforbundet (FIS) er meget interessert i å utnytte entusiasmen som har oppstått i USA etter at de amerikanske langrennsprofilene Diggins og Kikkan Randall tok de forente staters aller første OL-gull i langrenn på lagsprinten i Pyeongchang.

Fredag vedtok de at det blir verdenscup i langrenn i USA i 2020. Nærmere bestemt i Minneapolis, Minnesota – bare en tre kvarters kjøretur fra Jessica Diggins' hjemsted Afton.

Sist det var verdenscuplangrenn i USA, var prøve-OL i Soldier Hollow i januar 2001.

BOBLENDE GLAD: Jessica Diggins gleder seg over at barna i Minnesota skal få oppleve noe hun selv ikke fikk oppleve som barn.

Så langrenn på VHS

Da nyheten nådde Diggins, fant hun fram telefonen for å dele gleden med sine 95.000 følgere på Instagram.

– Jeg har aldri før gått ut med en «live» video, men jeg fant ut at dette er et bra tidspunkt for å starte, for vi har fått store nyheter! Det er offisielt nå, vi skal ha et verdenscuprenn i Minneapolis i mars 2020. Det er enorme nyheter, sier en oppglødd Diggins.

27-åringen tenker tilbake på da hun selv var yngre.

– Da jeg var et barn, var den eneste måten å se verdenscupen på gamle VHS-kassetter i kjelleren, og jeg så videoene måneder etter at det faktisk skjedde, sammen med pappa. Det var så nær jeg kom, påpeker hun.

HISTORISK ØYEBLIKK: Jessica Diggins og Kikkan Randall med de første olympiske gullmedaljene USA har vunnet i langrenn. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

– En enorm gave

– Å få muligheten til å gi barna muligheten til å se dette i min egen bakgård, det er en enorm gave til skimiljøet. Det er alt jeg ønsket da jeg var yngre, men da var det ikke mulig, sier Jessica Diggins.

Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS, er også glad for at USA er inne på terminlista.

– Vi har ønsket å ha dem inn i mange år, men de har ikke hatt finansielt grunnlag. Nå har de løpere, da må vi snu oss fort rundt, sier han til NRK.

Ulvang påpeker samtidig at det er noen detaljer som skal på plass før Minneapolis blir endelig bekreftet som verdenscuparrangør i FIS Council om to uker.

Rennet i Minneapolis blir en sprint i fristil, og kommer mellom verdenscuphelgene i Quebec og Canmore i Canada.

– Om det blir en del av verdenscupfinalen i Canmore, eller om det blir et enkeltstående renn, er en av tingene som ikke er helt avklart, forteller Vegard Ulvang.