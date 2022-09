Det er fortsatt uvisst hvor alvorlig skaden er, men superspissen hadde tydelig smerter da hun ble liggende nede etter en duell med Amber Tysiak i det 66. minutt.

Hegerberg tok seg til det venstre beinet, men hun lot til slutt båren stå igjen ubrukt.

På vei ut av banen ble hun støttet av det medisinske personellet. Det er snart et år siden Hegerberg gjorde comeback etter den alvorlige korsbåndsskaden i høyre kne.

Landslagslege Said Tutunchian forteller like etter klokken 23.00 at han per nå ikke kan si noe om alvorlighetsgraden. Nå skal Hegerberg utredes videre.

– Hun ble sparket på venstre bein. Hun har vondt flere steder, så vi må ta nødvendige undersøkelser før vi kan si noe mer, sier Tutunchian til NRK.

Cirka en time etter kampslutt forlot Hegerberg stadion på krykker. Lyon-spissen dro sammen med legen og annet medisinsk personell.

Første landslagsmål

Hegerberg pådro seg smellen kun minutter etter at Norge tok ledelsen på Den Dreef i Leuven. Og det på vakkert vis.

Backen Tuva Hansen snappet ballen høyt i banen, avanserte mot 16-meteren og smalt ballen opp i krysset:

Tuva Hansen banker inn 0-1 mot Belgia Du trenger javascript for å se video.

– Hva skjedde der?

– Jeg vet helt ærlig ikke. Jeg hadde bestemt meg. Den skulle inn, sier en glisende Hansen til NRK.

Dette var også Hansens aller første landslagsmål i det som var Hege Riises første kamp som landslagssjef.

– Skal koste å spille for Norge

Det kunne vel å merke vært hjemmelaget som tok ledelsen, men Norge klarte å holde unna i de gode belgiske periodene.

Aurora Mikalsen, som fikk ilddåpen med sin første tellende landskamp, stod også i veien da vertene fikk en stor sjanse på overtid i 1.-omgang.

To minutter før full tid burde Belgia utlignet, men på utrolig vis klarte ikke vertene å dytte ballen forbi Mikalsen.

– Det er helt fantastisk. Det er noe man har hatt i tankene lenge. Det er surrealistisk når du først får muligheten, sier Mikalsen til NRK.

Landslagssjef Riise trekker frem innstillingen og forsvarsarbeidet som høydepunktet fra den avgjørende kampen.

– Vi har et forsvarsspill i dag. Det er alltid noe å pirke på, men vi står så samlet, jobber for hverandre, vi løper ekstra meter hele tiden. Vi blir aldri frustrerte, eller ser på hverandre i frustrasjon. Det er bare sånn: Vi fikser det. Det er en sånn moral vi vil ha. Det skal koste å spille for Norge, sier Riise.

FORNØYD: Landslagssjef Hege Riise. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

En utligning ville uansett ikke fått konsekvenser for Norges VM-spill. Riises kvinner trengte nemlig ett poeng for å sikre plassen.

Resultatet betyr nå at Belgia ikke kan ta igjen gruppeleder Norge når én kamp gjenstår i VM-kvaliken. Hjemmekampen mot Albania 6. september blir dermed spilt med særdeles lave skuldre.

Tidligere fredag ble det klart at NRK og Viaplay har sikret seg rettighetene til neste års VM i Australia og New Zealand.