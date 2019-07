Drømmedebut for Svendsen

Ronaldo slipper siktelse

Cristiano Ronaldo blir ikke siktet etter å ha blitt anklaget for voldtekt, bekrefter statsadvokaten i Clark County på Twitter. Ronaldo har vært under etterforskning etter at amerikanske Kathryn Mayorga hevder hun ble voldtatt av Ronaldo i 2009, men saken droppes på grunn av manglende bevis.