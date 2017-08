Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– En herlig debut, flott atmosfære var det også. Det kjentes bra å score i min første kamp. Det var viktig at vi fikk med oss et bortemål (fra Amsterdam), det var dét vi var ute etter, sa Adegbenro til Max etter kampslutt.

Kvarteret før slutt ble innbytteren og debutanten spilt fri alene gjennom Ajax-forsvaret.

Fra hjørnet av 16-meteren satte 21-åringen ballen kaldt til side for keeper Andre Onana og i motsatt hjørne.

Godt kollektiv

Trener Kåre Ingebrigtsen var naturlig nok meget fornøyd.

– En fantastisk avslutning av Samuel, sa han.

– I dag hadde vi et kollektiv som jobbet utrolig bra. Vi turte å utfordre Ajax, noe som gjorde at vi klarte å skape sjanser og fikk et mål. I tillegg hadde vi litt flaks, noe man må ha i en slik kamp, la RBK-treneren til.

Scoringen gir Rosenborg et strålende utgangspunkt før returkampen på Lerkendal neste torsdag.

Oppgjøret i Amsterdam var den første av to play off-kamper. Vinneren går inn i gruppespillet i Europaligaen.

Viktig scoring

Adegbenro ble solgt fra Viking for omlag 15 millioner kroner tirsdag denne uka, og ble etterregistrert til kampen.

22 minutt før slutt ble nigeriaren byttet inn for Yann-Erik de Lanlay, og bare ni minutter senere skrev han seg inn i RBK-historien med en drømmescoring.

Bortemålet blir svært viktig før oppgjøret på Lerkendal neste torsdag. Dermed er det Ajax som må angripe i Trondheim.

Stor sjanse

Ajax trykket Rosenborg voldsomt fra start i kampen og skapte flere farligheter rundt keeper Andre Hansen.

Men likevel var det Rosenborg som hadde den største sjansen etter 14 minutter.

Milan Jevtovic ble spilt gjennom og slo ballen 45 grader ut. Keeper var utspilt, men nikken fra Nicklas Bendtner ble på akrobatisk vis reddet på streken.

Like etter var Rosenborg farlig frempå igjen. Birger Meling ble spilt fri på venstresiden. Alene med Ajax-keeperen lobbet han ballen over mål, men ble deretter meid ned av Andre Onana.

Ville ha straffe

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen mener Rosenborg ble snytt for en straffe i situasjonen.

– Vi burde mest sannsynlig hatt straffe der, sa Rosenborg-trener Ingebrigtsen til Max i pausen.

– Vi håper vi skal ta mer over, og ha ballen mer enn vi hadde i 1. omgang, sa Ingebrigtsen videre.

RBK-treneren fikk rett i sine spådommer. Rosenborg tok mer tak i ballen i 2. omgang, og det var ikke ufortjent da seiersmålet kom etter 76 minutter.

– Meget godt gjennomført kamp av Rosenborg. De har fått kampen akkurat som de ville i lange perioder, sa Max' fotballekspert Kjetil Rekdal på tampen av oppgjøret.