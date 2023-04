Dro paralleller til krisekamp etter overkjøring: – Bekymringsfullt

– De leker med det norske landslaget i kveld. Norge er i ferd med å bli ydmyket, sa NRK-kommentator Olav Traaen midtveis i oppgjøret.

Norge leverte langt ifra noe festfotball på den spanske øya Ibiza torsdag.

For på den populære feriedestinasjonen, var det stort sett ett lag som sto for liv og røre. Spania ga seg ikke før de hadde scoret fire mål og vant til slutt kampen 4-2.

– Vi er for langt unna i dag. Vi trenger et bedre kollektiv enn det som var i dag. Dette var et kampbilde som ikke passet Norge. Spania fikk dominere og gjøre som de ville, konkluderte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

OPPGITT: Det var et tydelig frustrert norsk lag underveis i kampen. Foto: Joan Mateu Parra / NTB

Ada Hegerberg sto for en av få norsk oppturer i oppgjøret. Etter et langt skadeavbrekk fra fotballen, som varte over 200 dager, scoret spissen 1-1-målet for Norge etter drøyt 20 minutter. Sist landslagskamp for Lyon-spilleren kom i 1-0-seieren over Belgia i VM-kvalifiseringen i september i fjor.

– Det var veldig artig å være tilbake igjen for Norge og være med jentene igjen. Det er en tøff kamp og et tøft resultat. Vi får med oss to mål som er bra for oss, men vi sitter igjen med veldig mye som vi fortsatt må jobbe med for at vi skal være forberedt til VM, sier Ada Hegerberg til NRK.

Men scoringen var til liten nytte. For like etterpå satte Jennifer Hermoso sin andre scoring for kvelden. Salma Paralluelo vartet også opp med to scoringer like etter pause.

– Vi vant lite første- og andreballer egentlig. Det var litt skuffende kamp fra oss i dag, synes jeg, sier landslagssjef Hege Riise til NRK.

Dro paralleller

Det var spesielt det norske forsvaret som fikk det tøft mot Spania. I den første omgangen skapte det spanske laget sjanse på sjanse.

– Det er et norsk forsvar som ikke henger sammen, mente NRK-ekspert Torp.

Underveis i oppgjøret dro NRK-kommentatorene Torp og Traaen paralleller til 0-8-nederlaget mot England under fjorårets EM.

– Måten vi forsvarer oss på kan minne oss litt om det. Vi har ikke kvaliteter til å stå imot Spania kollektivt, sa Torp.

SKUFFET: Mens Spania hadde mye å juble for, var det en skuffede norske landslagsspillere som gikk rundt på matta i Ibiza. Foto: Joan Mateu Parra / NTB

Kun få minutter etter Hegerberg-scoringen, fikk Norge en kalddusj i fleisen med Hermosos scoring.

– Dette er bekymringsfullt. Man skulle tro at en scoring ga oss litt selvtillit, så er vi like defensive, mente NRK-eksperten.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Det ser rett og slett dumt ut, sa Traaen etter Spanias 3-1-scoring.

Den andre omgangen ble også spansk-dominert, men Norge fikk en liten opptur da Cesilie Andreassen reduserte til 2–4.

Spansk protest

De siste månedene har det vært et noe svekket spansk landslag som har spilt landskamper. I september i fjor trakk 15 landslagsspillere seg i protest.

Forbundet svarte med å true med sanksjoner om de ikke kom med en beklagelse. Ifølge den spanske avisen Marca skal årsaken ha vært at spillerne ikke ønsker å spille så lenge Jorge Vilda er landslagssjef.

Vilda er likevel fortsatt landslagssjef, og flere av spillerne er fortsatt i protest.