– Jeg er ikke sikker på om min kone noen gang vil tilgi meg. Det finnes ikke et riktig valg i denne situasjonen, sier Serhij Stakhovskyj til NRK.

NRK snakker med Stakhovskyj kort tid etter at flere ukrainske fjernsynskanaler gikk i svart, som følge av et angrep mot TV-tårnet i Kyiv tirsdag kveld.

Artilleriild, skudd, sirener og flyalarmer avløser hverandre i den ukrainske hovedstaden, der Stakhovskyj – i likhet med et tusentalls ukrainere – har sluttet seg til en militær enhet.

Han skulle egentlig vært på ferie med familien, tatt hånd om vingården sørvest i Ukraina og roet ned etter nesten to tiår som profesjonell tennisspiller. Men nå sitter han klar til å ofre livet for hjemlandet – om det blir nødvendig.

VINBONDE: Serhij Stakhovskyj eier en vingård sørvest i Ukraina, nær den ukrainske grensen til Romania. Foto: Stakhovsky Wines

– Byttet racketen med våpen

Den nylig pensjonerte tennisspilleren forlot Ukraina kort tid før de russiske styrkene rykket inn for seks dager siden. Da de første rapportene om angrep kom, befant Stakhovskyj seg i Dubai sammen med sin kone og tre barn.

Kontrastene kunne knapt vært større fra det som foregikk i hjemlandet. Stakhovskyj kunne enkelt holdt seg på trygg avstand fra krigshandlingene.

Serhij Stakhovskyj Ekspandér faktaboks Født: 6. januar 1986 i Kyiv Yrke: Tennisspiller (2003–2022) Beste ATP-rangering: 31/33 i single/double Meritter: 4 ATP-titler i single

4 ATP-titler i double

Han kunne søkt om statsborgerskap i konens hjemland, Ungarn, og levd på de mer enn 50 millioner premiekronene fra en lang tenniskarriere. Men etter tre søvnløse netter, tok han valget som han håper ingen andre stilles overfor:

– Jeg byttet ut racketen med et våpen. Det er surrealistisk og noe jeg aldri i verden kunne forestille meg at skulle skje, sier Stakhovskyj til NRK.

Ukrainerens siste av 79 kamper med flagget på brystet, spilte han mot Casper Ruud i Norge for snaut tre måneder siden. På nyåret avsluttet han karrieren i Australia.

HØYDEPUNKT: Serhij Stakhovskyj slo Roger Federer i den 2.-runden av Wimbledon i 2013. Sveitseren hadde på daværende tidspunkt en historisk lang rekke med 36 strake kvartfinaler i Grand Slam-turneringer. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Da alarmene gikk over hele landet for en snau uke siden, veide han tungt for og imot. Han landet på at han ville gi det han kunne for å forsvare Ukraina.

– Bemerkelsesverdig

Nå frykter han Vladimir Putins neste trekk etter å ha sett missiler lande i sentrum av landets nest største by, Kharkiv. Samtidig er han glad for at han kjemper under Volodymyr Zelenskyjs ledelse – en president han beskriver som Putins motsetning.

– Han er i Kyiv og er synlig for folket. Han har ikke flyktet til utlandet, og han sitter ikke i en bunkers og gjemmer seg, sier Stakhovskyj.

– Jeg er overveldet over det motet som nå utvises i den ukrainske befolkningen, og den viljen som eksisterer til å forsvare landet.

Stakhovskyj entret landet i sørvest og kjørte til Kyiv langs den slovakiske grensen. På veien ble han stoppet flere ganger i landsbyer. Der lokale innbyggerne etterspurte informasjon og pass.

FORSVARER HJEMLANDET: Kaptein for det ukrainske sjakklandslaget, Oleksandr Sulypa, har bevæpnet seg med en hagle og delt dette bildet med sine følgere. Han sier han er klar til å forsvare seg mot fiender og «fredsbevarere».

– Folk har bevæpnet seg med jaktvåpen. De har opprettet sine egne kontrollpunkter og de sjekker alt. Dersom noe slår dem som merkelig, så rapporteres det videre. Det er bemerkelsesverdig, sier Stakhovskyj.

Nå ber han russerne tale Vladimir Putin imot og bidra til å kaste presidenten. Han håper at resten av verdenssamfunnet vil vise sin støtte til Ukraina.

«Ære til Ukraina»

Tirsdag besluttet De internasjonale tennisforbundet (ITF) at Russland og Hviterussland ikke får delta i internasjonale turneringer, slik som helgens Davis Cup og Billie Jean King Cup. De får imidlertid delta i ATP-, WTA- og Grand Slam-turneringer under nøytrale flagg.

Det skjer etter press fra tennisstjernen Elina Svitolina (15 i verden), som sa hun ville trekke seg fra alt spill før det russiske flagget ble fjernet. Da hun møtte Russlands Anastasija Potapova i Mexico i natt, ikledde hun seg de ukrainske fargene.

– Jeg spiller ikke bare for meg selv. Jeg spiller landet mitt, jeg spiller for hjelpen til det ukrainske forsvaret og folk i nød, uttalte Svitolina etter kampen.

Hun donerte premiepengene på litt over 20.000 kroner til det ukrainske militæret.

BLÅGUL: Elina Svitolina, nummer 15 i verden, kledde seg i Ukrainas farger da hun slo russiske Anastasija Potapova 6–2, 6–1 tirsdag 1. mars. Foto: AP

Også i Frankrike ble det følelsessterkt på tennisbanen. Dajana Jastremska (21) draperte seg i det ukrainske flagget da hun entret banen sammen med lillesøster Ivanna (15) i Lyon for to dager siden.

Foreldrene sendte søsknene med en båt fra havnebyen Odesa til Romania, mens de selv ble værende igjen i Ukraina. De siste to dagene før avreise tilbrakte de i et parkeringshus under bakken. På Instagram har storesøster dokumentert reisen.

SØSKEN PÅ FLUKT: Ivanna (15) og Dajana Jastremska (21) forlot Ukraina etter ønske fra foreldrene. Nå er de på plass i Lyon. Foto: @Dayana_Yastremskay / Instagram

Dajana Jastremska vant i går sin kamp Ana Bogdan i 1. runde av WTA-turneringen.

«Den tøffeste kampen i livet mitt. Ære til Ukraina», skrev Jastremska på Instagram.

Russisk motstand mot invasjonen

Russlands beste kvinnelige tennisspiller, Anastasija Pavljutsjenkova, fordømte krigshandlingene til hjemlandet Russland og kom med en tydelig oppfordring: Stans voldshandlingene. Stans krigen.

Andrej Rubljov, som tok OL-gull sammen med Pavljutsjenkova sist sommer, har også tatt avstand fra de pågående krigshandlingene. Da han slo Hubert Hurkacz i semifinalen av Dubai Open i helgen, signerte han kamera med påskriften «No War Please».

RUSSISK STJERNE: Andrej Rubljov, rangert som nummer seks i verden. Foto: Skjermdump / Eurosport

– Han sier allerede mer enn nok. Det er en handling som krever mot, for han aner ikke hvilke konsekvenser det vil kunne få for ham, sier Stakhovskyj.

PS! Denne helgen spilles det Davis Cup uten russisk og hviterussisk deltakelse. Norge møter Kasakhstan til landskamp i Oslo Tennisarena. Fire av de kasakhstanske spillerne er født i Russland, mens én av dem er født på den annekterte Krim-halvøyen.