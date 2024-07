Drege hedret av lagkameratene – etappe avlyst

Arrangøren av Østerrike rundt opplyste søndag at siste etappe av rittet blir avlyst etter bortgangen til den norske proffsyklisten André Drege lørdag.

I stedet for å avvikle den femte og siste etappen, vil det i stedet for bli kjørt et minneritt for nordmannen.

Tidligere søndag ble det avholdt ett minutts stillhet for Drege på podiumet i Østerrike.

Thomas Pupp, som er rittleder for Østerrike rundt, holdt en tale etter markeringen.

– Vi er så dypt sjokkert. Jeg står ikke bare her som rittleder. Jeg står her mer som far til tre sønner, sier han gråtkvalt og legger til:

– Jeg kan se for meg hvor hjerteskjærende dette er for familien.

På scenen holdt Dreges lagkamerater rundt hverandre i tårer.

Som en del av markeringen syklet også alle lagkameratene rundt med «171» på sykkelen, som var Dreges startnummer i Østerrike rundt. Etter drøye fem minutter kom de tilbake til start og holdt opp startnummeret.

Ulykken i Østerrike rundt skjedde under nedstigningen fra Grossglockner til Heiligenblut.

– Vi er knust. Det er ufattelig trist. Det har skjedd det som ikke skal skje. Våre tanker går til familie og lagkamerater og venner. Vi ønsker at våre ryttere får ro. Dette er en ekstrem situasjon for oss som lag. For rytterne som har mistet en fantastisk venn. Vi er en kompisgjeng på tur. André var kapteinen vår, sa Coop-Repsols manager Roy Hegreberg til NRK lørdag.

(NTB)