Drapsdømt keeper gjør comeback – nå steiler supporterne

«Vi kommer til å ta kampen, og vi kommer ikke til å gi oss».

Dette sto på plakatene til en av de kvinnelige supporterne som hadde møtt opp på torget i Varginha, et område i delstaten Minas Gerais, ifølge Aftonbladet.

PROTEST: Her er flere av kvinnene som protesterte mot signeringen av keeperen. Foto: Cristiane Mattos / AFP

Hun var en av et tjuetalls kvinner som protesterte mot at Serie C-klubben Boa Esporte har signert keeperen Bruno Fernandes de Souza.

Kvinnene hadde med seg flere plakater med slagord, og bilder fra demonstrasjonen viser også at mange av dem lå på bakken og latet som om de var døde.

Den tidligere Flamengo-kapteinen har sittet i fengsel siden 2010. Han ble da dømt til 22 års soning for medvirking til kidnapping og drap på sin kjæreste.

Han slapp ut i februar etter å ha anket til Høyesterett.

Bestialsk drap

Hans gravide kjæreste ble ikke funnet, men under rettssaken innrømmet Fernandes at kroppsdeler ble kastet til villhunder.

Reaksjonene har vært massive etter at Boa Esporte likevel valgte å signere den tidligere stjernekeeperen.

Mange supportere har protestert, mens sponsorer truer fortsatt med å trekke seg ut. Ifølge brasilianske Huffington Post har flere enn 25.000 signert en underskriftskampanje som hadde som mål om å ødelegge keeperens vei tilbake til fotballen.

Det ser imidlertid ikke ut til å ha lykkes.

BLANDEDE REAKSJONER: Mens noen protesterte mot nysigneringen, var andre glade for å se Bruno Fernandes på treningsfeltet. Foto: Cristiane Mattos / AFP

– Takknemlig for muligheten

Tirsdag var Fernandes på sin første trening, og i den forbindelse brukte han mye tid på å hylle klubbpresident Roberto Moraes for å ha gitt ham en ny mulighet.

– Han har åpnet opp nye dører for meg, og jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg har fått her, sier Fernandes, ifølge The Sun.

Men selv om mange raser mot klubben, viser bilder fra treningen at en rekke supportere hadde møtt opp for å ønske spilleren velkommen.

Fernandes sier at han nå ønsker å starte arbeidet med å ta Boa Esporte opp til brasiliansk førstedivisjon.

– Man kan alltid legge planer, men den som sier siste ord er gud. Jeg kom for å hjelpe og ikke for å tenke på meg selv, sier Fernandes.