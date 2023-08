– Jeg løp forbi ei dame på søndagsmorgenen da jeg var ute og løp en 30-kilometer, rundt og rundt Drammenshallen. Det er jo litt spesielt. Hun satt i parken, og på runde 17 av 30 så ropte hun «du er ikke helt god, vet du». Det er jo greit. Det ser ikke helt bra ut, men jeg tror jeg blir en bedre fyr av det.

Cato Thunes ler godt av historien fra det som for ham er en helt vanlig treningsøkt. Han har fri hver mandag, men ellers er det to økter om dagen som gjelder. Totalt løper han et sted mellom 130 og 150 kilometer i uka. Til sammenligning ligger Jakob Ingebrigtsen på rundt 180 kilometer.

Men Cato er 61 år gammel. Er gift, har fire barn og fire barnebarn. Og han er sogneprest i Drammen.

– Det er jo ekstremt å bruke så mye tid på å løpe når du er 61, erkjenner han.

TRAVEL DAG: Storpuddeltispen Toccih (i stolen til venstre) er som regel med på jobb på menighetskontoret. – Hos meg skal folk kjenne at jeg har tid og da må jeg være i kontakt med den gode siden i meg selv, og løping bidrar til det, forklarer Thunes. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Et helseprosjekt

NRK møter ham på kontoret i Strømsgodset menighet. Veien både dit og til personlig rekord på 42 kilometer på 2.56,26 har vært lang.

Karrieren startet som dørvakt på det kjente utestedet Dickens i Drammen, og deretter drev han et tannteknisk laboratorium i samme by og jobbet døgnet rundt. Helsa skrantet, og han tok et familieråd. De ble enige om å selge unna bolig, biler og båter. Thunes slutta i jobben og begynte å studere, i 12 år. Slik fant han til slutt sin nye yrkesvei, i kirken.

Først i Drammen, så i Troms og Finnmark. Der var han i nesten ni år og ble både sogneprest og prost. Siden det har han vært både sykehusprest på Modum bad og offshore-prest for Sjømannskirka.

Cato Thunes på ferie i forbindelse med egen 40-årsfeiring. Foto: Privat Familieferie i Bilbao da Thunes var 38 år gammel og travel pappa. Thunes hoppet i fallskjerm da han var 29 år. - Nå begynte kroppen å streike, forteller han. Thunes, her 41 år gammel, sammen med kona Wenche.

Og midt i denne reisen skulle løping vise seg å bli en del av livsstilen.

– Løpingen startet rett og slett som et helseprosjekt. Jeg var i tidlig 40-åra, veide 110 kilo, høyt kolesterol og blodtrykk, pustestopp om natta, dårlige knær og hele pakka. Så da var det en liten tur innom legen. Han satt seg langt frem på stolen og så meg dypt inn i øynene og sa: «Cato, du er rett og slett for feit». Da var det bare å dra i brekket og begynne å bevege seg.

«Maste» seg til personlig trener

Løpegleden har bare vokst. For et par år siden bestemte han seg for å finne en trener. Han ringte langdistanseløper Sindre Buraas, en mann med bred mesterskapserfaring.

– Jeg trodde han var uoppnåelig, så det var litt masing og skraping på døra hans, minnes Thunes.

PERSONLIG TRENER: Sindre Buraas har satt opp maratonprogrammet til Cato Thunes. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Han fremstod som veldig ivrig. Jeg vil ikke si masete, for jeg liker de som spør flere ganger. De viser at de vil noe, forteller Buraas.

– Møter du mange på 61 i den formen Cato er i?

– Nei, veldig få. Men det er en del voksne, spesielt karer som er ivrig, men Cato skiller seg litt ut ved å være enda mer ivrig, og det er derfor han hevder seg. Det er de samme mekanismene som hos en på 20, de som vil mest blir best.

34-åringen har skreddersydd treningsprogrammet som Thunes sjelden eller aldri avviker.

– Hvordan tror du Jakob Ingebrigtsen ville sett på det?

– Jeg tror faktisk han ville sagt «det her er bra», svarer Thunes på Sandnes-dialekt.

– For jeg følger litt den norske modellen med terskelfart. Jeg er ferdig med den der jeg ligger i fosterstilling etter treningsøktene og gulper. Det gjør jeg ikke lenger, fortsetter han.

LER AV LØPESTILEN: – Det går ganske fort, selv om det ikke ser så bra ut, sier Thunes om egen løping.

VM-klar

Han er dedikert og prioriterer knallhardt, med støtte fra familien. Og langturene legger han gjerne inn før søndagsgudstjenesten.

– Det er kanskje litt ekstremt, men gir meg så enormt mye. Jeg tror jeg blir en bedre fyr av å holde på sånn.

I KIRKEN: Cato Thunes er sogneprest i Strømsgodset menighet. Det er kirken han selv ble døpt i. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Og nå, nesten 20 år etter det nevnte legebesøket, er Thunes i sitt livs beste form. Etter persen og tredjeplass i Berlin maraton i fjor kom invitasjon fra Chicago og maraton-VM for veteraner i oktober. Målet er pallen og ny personlig rekord. Og Thunes har ingen planer om å gi seg med det.

– Jeg gir meg ikke før det stopper, så lenge kroppen holder, så løper jeg, altså.

– Hva slags råd har du til andre?

– Livet er så kort. Jeg kan ikke fatte at jeg er 61. vi kan ikke sitte i «stresslessen» og tenke at bare vi kommer «dit» så skal vi gjøre det. Så grip muligheten, sier Cato Thunes.