Dramatisk stavbrekk: – Forferdelig å oppleve noe sånt

Stjerne langer ut mot Kristoff: – Kanskje han er for gammel til å innse egne feil

Australske Caleb Ewan mener Alexander Kristoff hindret han i å kunne kjempe om seieren på søndagens Tour de France-etappe. Nå fyrer han løs mot nordmannen.

– Det er irriterende når en treg spurter kommer i veien. Han vet at han ikke kommer forbi de raskeste. Han vet at han ødelegger for meg. Det er frustrerende, sa Caleb Ewan til TV 2 etter søndagens etappe på Champs-Élysées.

Alexander Kristoff avfeier kritikken fra den australske supersprinteren.

– Vi kjempet om det samme hjulet, men jeg følte at jeg var klart foran ham. Jeg byttet ikke mer linje enn de andre. Jeg føler at jeg gjorde en «fair» spurt, sa Kristoff etter målgang.

Det fikk Ewan til å reagere.

– Kanskje han er for gammel til å innse egne feil, svarte australieren.

Kristoff spurtet til slutt inn til en 3.-plass på etappen, mens Ewan ble nummer 8. (NTB)