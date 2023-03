Dramatisk løp for Knotten – 20 treff, fall og neseblod: – Det er litt tåkesyn

Med 20 av 20 treff for første gang på en normaldistanse, kunne Karoline Knotten fort sikret sesongens første pallplass. Men i løypa gikk det ikke like greit.

På vei ut fra siste skyting blødde hun neseblod, og før mål gikk hun rett i snøen, og tapte så mye som nesten ett minutt til uslåelige Dorothea Wierer på sisterunden.

– Det er digg å skyte bra når man ikke helt henger med ellers. Det var godt å få til. Det blir et OK resultat på lista. På de tre siste rundene er jeg helt ferdig egentlig. Det handler om å komme seg rundt. Jeg følte meg ikke så bra. Jeg blør neseblod fra start, og tryner på vei inn til mål. Det er en litt sånn dag, innrømmer hun etter 9.-plassen.

PERFEKT: På standplass var Karoline Knotten feilfri med 20 av 20 treff. Du trenger javascript for å se video. PERFEKT: På standplass var Karoline Knotten feilfri med 20 av 20 treff.

– Tåkesyn

Knotten tror ikke neseblodet er tegn på noe alvorlig.

– Når jeg blør neseblod så er det et plagsomt element, litt forstyrrende. Så forsøker jeg meg med en spurt og tryner i nedoverbakken. Jeg taper en del på det også, men det er ikke der det ryker, det er tungt i dag, forteller hun, og utdyper:

BLØDDE: Knotten begynte å blø neseblod under rennet i Sverige. Foto: NRK

– Jeg tynne blodårer i nesa, så det trenger ikke å være noe stress, men noen ganger er jeg sliten og blør, og noen er jeg ganger i toppform og blør. Det er typisk at man er litt sliten mot slutten av sesongen.

– Det virker som det også skjedde i Nove Mesto, og dette kan oppstå i tørr luft, som det er her. Det kan hende det påvirker Karoline, vi skal se på det nå. Neseblod er ikke uvanlig, sier skiskytternes lege, Ola Berger,

Fallet forklarer Knotten med at hun ville gire opp den siste delen, som en del av en intern spurtkonkurranse i laget.

– Det er litt uvant at det er så kaldt også, så det er litt tåkesyn og jeg er helt stiv i ansiktet. Det er litt vanskelig å si. Jeg var ferdig og sleit med å holde meg på beina.

Knotten har hatt en litt varierende sesong etter sykkelkrasjen i fjor vår, men avsluttet VM med en sterk sjetteplass på fellesstarten.

Men etter mesterskapet i Oberhof fikk hun mageproblemer. Nærmere bestemt en parasitt i magen.

– Det er mye bedre nå enn det har vært, men jeg skal ikke si det ikke er noen ettervirkninger. Det kan være litt derfor at man ikke føler seg 100 prosent og har ekstra krefter. Det har vært vanskelig å få i seg mat, og holde på maten, sier Knotten, som mener hun hadde energi nok til å gå løpet.

PALLEN: Det ble italiensk dobbeltseier med Dorothea Wierer foran Lisa Vittozzi og Denise Herrmann-Wick. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

– En håpløs dag

Tandrevold ble beste norske kvinne, med en sjuendeplass. Hun var feilfri frem til siste stående, da det ble to bom.

– Det var gøy å kunne være med helt der oppe, men jeg er litt irritert over siste stående hvor jeg ikke er helt på i starten av serien, forklarer hun.

Marte Olsbu Røiseland, som tok to seire i Nove Mesto forrige uke, fikk en svært dårlig start med to tilleggsminutter på første liggende skyting. Også på første stående ble det to bom.

TUNG DAG: Marte Olsbu Røiseland fikk hele fem bom på 15-kilometeren. Foto: Anders Wiklund / AP

– En helt håpløs dag for Marte i dag, fastslo Ola Lunde.

Til slutt endte frolendingen med fem tilleggsminutter, og hun hadde ingen god forklaring.

– Jeg fikk skrumelding etter første, og vet ikke hvordan det så ut på den andre. Det var en veldig kjedelig start, med to bom, det ødelegger løpet, sier Røiseland, som aldri har skutt feilfri på en 15-kilometer.

– Jeg må snakke med Patrick (Oberegger, skytetrener) om det før jeg vet. Jeg har ingen svar, legger hun til etter det som ble en 55.-plass.