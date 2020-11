På den første runden av Bahrain Grand Prix krasjet franske Romain Grosjean stygt.

Haas-føreren mistet kontroll på bilen, etter at han kolliderte med Danil Kvyat og kjørte rett ut i autovernet, hvor bilen delte seg i to og nærmest eksploderte.

I nesten 30 sekunder oppholdt Grosjean seg i den brennende bilen, men heldigvis gikk alt bra med føreren som til slutt kom seg ut .

Svært dramatiske bilder viste franskmannen som hoppet vekk fra den brennende bilen.

– Det er noe av det villeste jeg har sett på mange år. Man har sett mange stygge ulykker i Formel 1 og som regel går det bra. Det var godt å se at Grosjean kom gående ut, sier den norske motorsportlegenden Harald Huysman til NRK.

Grosjean måtte bli hjulpet bort hinkende fra bilvraket. Flere innen racingsporten er takknemlig for at Grosjean kom fra krasjet med helsen i behold.

– Jeg er så takknemlig for at Romain er trygg. Wow, risikoen vi tar er ingen spøk, skriver verdensmester Lewis Hamilton på Twitter.

– Det er et mirakel at det gikk bra, sa den tidligere formel 1-føreren Martin Brundle i Sky Sports' sending.

– Flaks at det gikk bra

Grosjeans lag, Haas, skriver på Twitter at de har hørt på radioen at det går bra med franskmannen, som skal undersøkes av medisinsk personell.

Haas sin teamsjef Günther Steiner forteller at Grosjean har sluppet fra det med bare mindre skader. Haas-føreren skal ha fått brannskader på hender og ankler.

– Han har dratt til sykehus, men han er ok. Han har mindre brannskader, men er ved bevissthet. Om det er noe mer finner de det på sykehuset. Han virker ålreit, beroliger Steiner.

Løpet ble midlertidig stoppet etter bilen eksploderte. Foto: Tolga Bozoglu / AFP

Han mener det bare er snakk om flaks at alt gikk så bra og takket legeteamet for deres innsats.

– Når du ser noe som dette, bare håper man at man har flaks. Det er det eneste man tenker på. Jeg vil takke doktorene og stewardene hos FIA som fikk ham raskt vekk fra vraket.

Bedret sikkerhet

En av årsaken til at dette gikk så bra som det gjorde var utformingen av de moderne Formel-1-bilene. En «halo», et beskyttelsessystem med tre stolper har blitt påbudt foran og over hodet til førerne.

– De jobber hele tiden med å forbedre den strukturelle stabiliteten til bilene, og det reddet livet hans. Det er ekstraordinært, sa Brundle.

Bildene av vrakrestene viser at haloen på Grosjeans bil er inntakt. Det kan ha vært avgjørende for å redde Grosjean fra en langt mer alvorlig ulykke.

Den utbrente bilvraket med en fortsatt inntakt beskyttelsesstag over cockpiten til Grosjean. Foto: Hamad I Mohammed / Reuters

– FIA har jobbet mye med sikkerheten til førerne siden dødsulykken til Ayrton Senna. Det omkom to førerne den dagen i Imola i 1994. Det er en stadig utvikling omkring sikkerhet, som det jobbes med hvert år hele tiden, sier Huysman.

Ny krasj

Løpet ble umiddelbart stoppet, men ble startet igjen da autovernet var restaurert og bilrestene fjernet.

– Det er som i utfor og alpint, de kjører videre. Hadde ulykken fått et tragisk utfall hadde de kanskej ikke start igjen, men siden han kom gående ut selv, kjører de på, sier den tidligere racerføreren.

På den første runden etter krasjen endte det med en ny krasj da Racing Point-bilen til Lance Stroll rullet etter en kollisjon.

Foto: Giuseppe Cacace / Reuters

Likevel tror ikke Huysman at de mange krasjene påvirker resten av racet.

– Alle førerne har opplevd slike situasjoner, så man er litt herdet. De preges av det, men går tilbake til sin egen racingboble, sier Huysman.