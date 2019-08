Nora Mørk, Katrine Lund, Kjerstin Boge Solås og Henny Reistad er alle uaktuelle til VM i Japan i desember. Veronica Kristiansen og Amanda Kurtovic er usikre, og Kari Aalvik Grimsbø har meldt avbod.

– Dette er tungt. Både eg og alle andre hadde gledd oss til å spele med Nora, seier Reistad, som sjølv er i rehabilitering etter ein vellukka operasjon.

– Men eg kan ikkje sjå for meg at eg hadde orka å kome tilbake så ofte og etter så langvarige skader som det Nora har hatt.

Nora Mørk er på nytt skadd etter at ho pådrog seg ein leddbandskade i debuten for CSM Bucuresti søndag. Då hadde Mørk nettopp kome tilbake etter ein langvarig korsbandskade.

SKADESITUASJON: – Noras skade er forferdeleg trist, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagssjefen vedgår at situasjonen er alvorleg, men peikar likevel på at landslaget har hatt problem også tidlegare.

– Vi må ikkje bli historielause. Vi har stått i mange krevjande situasjonar i dei åra eg har vore i nærleiken av dette laget, midt på 90-talet. Men det er klart at situasjonen er krevjande, med så mange toppspelarar ute.

– Men jobben for meg og mitt team er å sjå på dei som er tilgjengelege, og gjere dei klare for å spele eit VM for Noreg.

– Forferdeleg

– Det er heilt forferdeleg. Kva skal ein seie? Det går ikkje an å snakke om det utan å få tårer i augo eller frysningar oppetter ryggen, sa Camilla Herrem til NRK då handballforbundet markerte sesongstarten på Ullevaal tysdag.

Ho snakka med Mørk like etter skaden.

– Det var ikkje tid for å stille masse spørsmål. Ho tenkjer nok på det som det er. Før skaden sa ho at ho om sider kjende seg som seg sjølv igjen. Og så kom dette.

– Korleis taklar ho dette?

– Eg veit ikkje. Ho har takla det veldig bra alle dei andre gongane. Om ho verkeleg bestemmer seg for å kome tilbake, greier ho det. Men det er altså på 'an igjen, og det blir tungt.

VONDT: Det går ikkje an å snakke om dette utan å få tårer i augo, seier Camilla Herrem om Mørks skade. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikkje enklare

Snart skal troppen til firelandsturneringa i Stavanger takast ut, 18–19 spelarar. VM i Japan tek til 30. november.

Herrem vedgår at VM blir vanskeleg utan så mange nøkkelspelarar.

– Tøft er det alltid med VM, men skadane gjer det ikkje enklare.

– Men det er framleis mange gode norske spelarar igjen på laget, og som har store føresetnader for å bidra og gjere ein god jobb. Eg er ikkje uroa over det, seier Reistad.

– Riv oss i hjartet

Mørk har vore plaga av skader ofte. No var ho i gang igjen, men så var uhellet ute på nytt. Truleg må ho gjennom sin niande kneoperasjon. MR-undersøkinga i Romania var ikkje lovande. No skal ho granskast også i Noreg.

– Ho skal truleg undersøkast onsdag. Torsdag føremiddag veit vi kor alvorleg det er, og kva det får av konsekvensar, seier landslagstrenar Thorir Hergeirsson.

– Det er forferdeleg trist, og det riv i hjartet på oss alle når nokon får ein slik stygg skade.

– Niande operasjon i kneet – kor mykje meir toler Nora sitt hovud no?

– Eg vil ikkje snakke om det no.