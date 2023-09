– For alle som bryr seg om Ukraina og deres utøvere, så er dette en gedigen nedtur, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt i NRK.

På kongressen i Bahrain er norske representanter fortvilet over utfallet.

– Det er trykket stemning ved lunsjen ved de nordiske landene, sier assisterende generalsekretær Else Marthe Sørlie Lybekk i Norges Idrettsforbund.

SKUFFET: Assisterende generalsekretær Else Marthe Sørlie Lybekk i Norges Idrettsforbund. Foto: NTB

På kongressen i Bahrain stemte medlemmene rundt hvorvidt Russland skulle utelukkes fullstendig fra sommerlekene i Frankrike.

Utfallet her ble at 74 stemte mot, mens 65 stemte for utestengelse.

13 avsto fra å avgi stemme.

– Dette kan ikke kalles annet enn en stor seier for Putin og hans regime, og vi kan være sikre på at denne avgjørelsen blir utnyttet for alt den er verdt i propagandaøyemed. Dessverre skaper dette også en presedens som gjør veien til russisk og belarusisk deltagelse også i OL i Paris ganske mye kortere.

Fokuserer på neste

Visepresident Arne Dalhaug i Norges Idrettsforbund er også til stede. Han forteller at det gjenstår flere viktige kamper under kongressen

– Vi er opptatt av å fokusere på neste avstemming og gjøre det beste ut av det, sier Dalhaug.

– Du har tjenestegjort i Ukraina. Hvordan oppleves det her for deg?

– Det var sterkt å høre innlegget til den ukrainske representanten, som fortalte om konsekvensen for paraidretten, forteller han.

Dalhaug var sivil observatør for OSSE i Ukraina mellom 2016 og 2018.

Ny avstemning

Videre heter det at delegatene etter lunsj skal stemme om hvorvidt Russland delvis skal utelukkes fra Paris-lekene. Dersom dette stemmes fram, betyr det etter alle solemerker at russiske utøvere får være med under gitte nøytralitetsprinsipper.

Det siste vil i så fall være i tråd med anbefalingene som tidligere i år ble gitt av Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Den neste avstemningen i Bahrain kan også ende med at russiske utøvere får delta i Paralympics under eget flagg.

Skarstein deltar

Birgit Skarstein er blant delegatene som deltar på generalforsamlingen i Bahrain. NRK har forsøkt å kontakte Skarstein. Hun sitter i den norske utøverkomiteen og i IPC.

Skarstein bistår i stemmetellingen og kan ikke kommentere utfallet før alle avstemmingene er gjennomført.

TIL STEDE: Birgit Skarstein deltar på kongressen i Bahrain. Bildet er tatt ved en tidligere anledning Foto: Synne Sofie Christiansen / NRK

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, fire dager etter vinter-OL i Beijing og åtte dager før de paralympiske leker ble innledet samme sted. Invasjonen skjedde under «den olympiske fred», som skal sikre våpenhvile mellom deltakernasjonene i de to månedene rundt OL og Paralympics.

Russland har brutt den olympiske fred ved ytterligere to anledninger: Da landet invaderte Krim-halvøya i 2014 og da det involverte seg i konflikten mellom Georgia og den russiskvennlige utbryterrepublikken Sør-Ossetia i 2008.