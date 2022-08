Medaljen glapp for Amalie Iuel

Amalie Iuel stivnet på tampen på 400 meter hekk, og endte på femtplass. Tiden ble til slutt 55,32.

Hun hang med i medaljekampen lenge, men det holdt akkurat ikke for 28-åringen.

Men det er karrierebeste plassering i mesterskapssammenheng. Likevel var hun ikke nevneverdig fornøyd etter løpet.

– Det er litt sånn småkjipt å se at gårsdagens tid hadde holdt til medalje, sier Iuel.

Jeg løp og ga mitt beste, men det var ikke nok igjen på oppløpet, sier hun.

Trener Leif Olav Alnes var imponert.

– Det var kjempebra. Det er litt krevende i bane én. Jeg synes det er strålende, sier Alnes til NRK.

Han tror at forsøket og det å løpe på innerste bane kan ha kostet litt. Men treneren forteller at de så på det positive før løpet.

– Jeg tror Amalie kan bli en del bedre. Det er sånn at det hjelper å trene, hun er flink til det. Det er fint å se at det går an, sier han.