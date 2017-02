– Dette var skikkelig ubehagelig. En arrangørskandale, sier NRKs kommentator Andreas Toft.

UNDERHOLDNING: Det har vært flyshow nærmest daglig i St. Moritz. Fredag var det Swiss Air Force som hadde oppvisningen. Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

Et flyshow skulle underholde publikum i pausen mellom første og andre omgang i storslalåmrennet i VM, i stedet traff et av flyene en kamerakabel, som går over hele løypa. Den ble kuttet ogkameraet falt ned i målområdet – like ved NRKs studio.

På veien traff vaieren stolheisen, der mange av alpinistene satt. Denne ble stoppet i over 10 minutter og løperne kom dermed for sent opp til toppen, og til besiktigelse av løypa. Andre omgang ble derfor utsatt en halvtime.

– Heldigvis gikk det bra. Vi slapp unna, så det går fint. Nå er alle på vei opp, mens vi har vært oppe en stund. Vi har hatt besiktigelse helt alene og det kan være en liten fordel, sier landslagssjef Christian Mitter til NRK.

– Gutta her oppe fikk det ikke med seg, men det blir jo fort rykter og litt dramatikk. Men nå er det rolig og man kan le litt av det, forteller fysisk trener, Lars Mæland.

– Jeg har aldri opplevd noe slik. Sveitserne fikk fort opp folk i heisene og sjekket at det ikke var noen personskader. Det var vel hell i uhell kan man si, sier sportssjef Claus Ryste, og forklarer at meldingene på radio gikk i høyt tempo etter at ulykken inntraff.

– Kommer til å få etterspill

Kameraets hensikt er å gi et fugleperspektiv av kjørerne i løypa. Det er heller ikke første gang at alpintsirkuset rystes av kameraer som faller i bakken. Under slalåmrennet i Madonna i 2015 deiset en drone i bakken like ved superstjernen Marcel Hirscher.

Siden den gang ble droner droppet i verdenscupen, og derfor har de strukket en vaier over bakken for å få bilder fra fugleperspektiv.

– Det er et veldig kult grep for å få bilder fra andre vinkler, men det ble stygt, uttaler Toft.

– Tenk hva slags konsekvenser det kunne fått om det falt ned over tusenvis av publikummere. Dette er alvorlig og kommer til å få etterspill, mer enn den dronen som nesten traff Hirscher den gangen. Det var dramatisk, sier han videre.

FALT NED: En frivillig plukker opp kameraet som har falt ned i målområdet. Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

– Det er kjempeskummelt når slike ting skjer, mener NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

– Sikkerhet må komme først

Hirscher var blant utøverne som ble sittende fast i stolheisen.

– Det var udramatisk for Marcel, han er profesjonell. Det er ikke noe problem, men man begynner jo å tenke på hva som vil skje hvis kameraene detter ned og treffer folk. Det vil vi i hvert fall tenke på på neste arrangement, sier manageren hans, Stefan Illek.

– Trenger vi slike flyshow i et VM, når man risikerer at noen kan få noe i hodet?

– Jeg mener nei, sier han.

Også Kjetil André Aamodt poengterer at det må være viktigere med sikkerhet enn show under et renn.

– Det kan være gøy å se på, men sikkerheten må komme først, mener NRKs ekspert.

– De gutta som flyr her er verdenskjente, men jeg tror evaluering og systemet vil bli tatt hånd om i etterkant, sier Ryste.

På en pressekonferanse litt over klokken 13.00 uttalte politiet at dette var en trist ulykke for sveitsisk luftfart.

– Heldigvis ble ingen skadet. Piloten kunne lande flyet selv. Poltiiet skal etterforske saken nærmere.