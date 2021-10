Et fullsatt St. James' Park var i ekstase før kampen, som var Newcastles første etter at klubben ble kjøpt opp av det saudiarabiske oljefondet, PIF.

Og kronprins Mohammed bin Salman kunne ikke fått en bedre start som klubbeier.

Det tok bare ett minutt og 48 sekunder før ballen lå i nettet bak Tottenham-keeper Hugo Lloris. Newcastle kombinerte seg rakt og effektiv framover, og Callum Wilson stupte innlegget fra Javi Manquillo i mål.

Men kanskje skal det mer til enn en pengesterk eier for å snu trenden for et lag som ennå ikke har vunnet denne sesongen.

I hvert fall kom utligningen etter 18 minutter. Tanguy Ndombele fra rundt 20 meter.

GOD START: Callum Wilson sendte Newcastle i ledelsen før to minutter var spilt. Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Endelig for Kane

23 minutter var kampen snudd. Etter en VAR-sjekk viste det seg at Harry Kane hadde beregnet sitt bakromsløp perfekt. Lobben hans var minst like perfekt.

Dermed kunne han juble ellevilt av lettelse. Dette var nemlig Kanes første mål i år, hans første Premier League-scoring siden 23. mai.

Mannen som var toppscorer i Premier League i fjor, har vært under kraftig kritikk for innsatsen både for Tottenham og England denne høsten.

Mot slutten av første omgang ble kampen stoppet da en tilskuer fikk et illebefinnende. Da tilskuerens tilstand viste seg å være stabil, fortsatte spillet.

Og før pause skulle Tottenham rekke å øke til 3–1. Denne gangen var Kane servitør til Son Heung-min, som ikke gjorde noen feil foran Newcastle-målet.

Se sammendrag fra kampen:

Tottenham vant mot Newcastle i en dramatisk kamp - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Den enorme statistikken

Da kunne OptaJoe begynne å pøse ut statistikker som minner om hvor stor Kane har vært de siste sesongene:

** Han har scoret seks mål på åtte Premier League-kamper på St. James Park. Bare Wayne Rooney har flere (ni på tolv kamper).

** Samarbeidet mellom Kane og Heung-min har nå resultert i 35 mål i Premier League. Med det er de den nest farligste duoen i historien, bare ett mål bak Chelseas Didier Drogba og Frank Lampard.

** Kane har nå scoret 88 mål på 128 bortekamper i Premier League. Bare Wayne Rooney har flere, med 94 på 243 kamper.

PÅ LÅNT TID: Steve Bruce må innse at hans tid i managerstolen på St. James' Park går mot slutten Foto: LEE SMITH / Reuters

Vil ha vekk Bruce

Utover andre omgang fortsatte Tottenham å være det beste laget. Og da Newcastles Jonjo Shelvey fikk rødt kort tid etter at han kom på banen, hadde euforisk entusiasme for lengst snudd til et unisont krav på tribunen:

«We want Bruce out,» runget det taktfast over St. James’ Park. Det kan gå mot slutten for Steve Bruce som manager i Newcastle.

Da folk hadde begynt å gå hjem, fikk kampen likevel nytt liv. Selvmålet fra Eric Dier var imidlertid ikke nok.