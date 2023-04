Drama i målbonanza – Lillestrøm avgjorde langt på overtid

Lagene var like langt til pause – etter det som var et fyrverkeri av en omgang. Lillestrøm fikk en pangstart på kampen etter mål av Espen Garnås og Thomas Lehne Olsen.

Men Strømsgodset skulle varte opp med et ellevilt comeback og så lenge ut til å vinne oppgjøret. Marcus Mehnert satte 3-2-målet for drammensklubben – syv år og én måned etter han startet sin siste eliteseriekamp for Stabæk mot Aalesund i 2016.

Så snudde alt – igjen.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Først scoret Gjermund Åsen, før Akor Adams scoret i det 94. minutt og sørget for tre poeng til vertene. Kampen ender dermed 4-3.

– Dette er hva vi lever for, sa matchvinner Adams til TV 2 etter kampen.

Spissen stanget ballen i mål fra drøyt ti meter da han avgjorde.

– Det er elektrisk. Jeg kan ikke beskrive det, fortsatte han.

Drømmestart

Lillestrøm startet som skrevet kampen sterkt, men kalddusjen skulle bli sendt i retur rett før pause.

SCORET: Marcus Mehnert trodde lenge han hadde avgjort kampen mot Lillestrøm. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Strømsgodset var meget effektive og scoret to raske mål med Jack Ipalibo og Gustav Valsvik.

Mehnert gjorde snuoperasjonen komplett og feiret med et munnbind, men det skulle likevel ikke holde for gjestene.

– Fy faen, så deilig å vinne. Det er bra moral. Vi trengte den her, sa Åsen, som scoret vertenes tredje mål, til TV 2.

– Deilig

Kampen ble forrige helg utsatt etter koronautbrudd hos Strømsgodset. Elleve spillere og to ledere i drammensklubben hadde avgitt en positiv koronatest. Mye tyder på at det var noe av bakgrunnen av Mehnerts feiring, som han også ble tidelt et gult kort for.

Lillestrøm tok dermed sine første poeng for sesongen etter 0-2-tapet for Viking forrige serierunde.

– Det ble kaotisk. Vi gjør ting vanskelig for oss. Vi har egentlig kontroll på kampen, så slapp vi inn litt for enkle mål. Vi drar det i land. Det er veldig deilig, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til TV 2.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes var naturlig nok skuffet.

– Vi hadde Lillestrøm. Vi står sinnssykt bra i 80.–85. minutter. Når trøkket blir som det blir, er det vanskelig å stå imot. Jeg er ekstremt skuffet når du leder 3–2 mot slutten.