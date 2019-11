Drama i kulissene: Mann snek seg inn mot Carlsens garderobe – ble bortvist av politiet

Sammen med en større gruppe som hadde tilgang til bakrommet torsdag, snek en mann seg med i mengden.

– Det var en person som snek seg med inn til arrangørens område, hvor spillerne også har hvilerom, sammen med en større gruppe. Da vi observerte ham inne i dette området, ville han ikke etterkomme våre pålegg. Siden han fremsto som ustabil, valgte vi å kontakte politiet slik at de kunne ta videre kontroll og oppfølging på ham, sier arrangør av VM i fischersjakk, Arne Horvei, til NRK.

GJØR TILTAK: Arne Horvei og arrangørene har nå gjort ekstra sikkerhetstiltak før de siste dagene av VM. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Hendelsen skjedde mens Carlsen satt inne i spillokalet og spilte det første finalepartiet i VM.

Politiet: – Fremstod beruset

Området mannen tok seg inn i, er stedet hvor spillerne går inn når de ankommer spillokalet. Bak en lukket dør har spillerne hvert sitt rom for å forberede seg til partiene og også sitte og slappe av mellom partiene.

Døren er lukket med en sikkerhetskode og det står også vakter ved døren som sørger for at uvedkommende ikke kommer seg inn.

Torsdag var det flere større grupper med sponsorer og gjester som var til stede under VM. Det er altså med en slik gruppe mannen skal ha klart å komme seg innenfor sikkerhetssperringene.

Mannen hørte altså ikke etter da arrangøren snakket til han, og politiet ble tilkalt.

PÅ BAKROMMET: Magnus Carlsen tar av seg jakka på bakrommet da han ankom spillokalene fredag kveld. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Politiet ble varslet om at en mann hadde tatt seg inn i rommet som fungerte som garderobe for sjakkspillerne. Han fremstod ruset, og ble bortvist fra stedet, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt, Astrid Gjøsund, til NRK.

– Følte oss ikke truet

Faren til Magnus Carlsen, Henrik Carlsen, fikk med seg opptrinnet.

– Jeg opplevde ikke annet enn at jeg hørte en antagelig beruset mann rope i en aggressiv tone. Min datter, Ellen, kom akkurat da, men hun har jobbet på Aker med mennesker med rusproblemer, så hun taklet det helt fint. Han var for øvrig hyggelig med henne, sier Henrik Carlsen.

– Magnus fikk ikke med seg hendelsen i det hele tatt. Jeg nevnte det kort i dag med et humoristisk tilsnitt, sånn at han ikke skulle bekymre seg over det. Jeg skjønte det var tatt hånd om profesjonelt. Det er kanskje naturlig etter denne hendelsen, fortsetter pappa Carlsen.

– Hva tenker du om at sånn skjer?

Ingen uvedkommende skal i utgangspunktet ha tilgang til bakrommet hvor Carlsen og de andre spillerne oppholder seg før og mellom partiene. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det eneste man kan sette spørsmålstegn ved var at et menneske kom seg inn i den private sonen. Men vi lever i Norge, og sikkerhet tas ikke så alvorlig, så jeg har forståelse for det også. Vi følte oss ikke truet på noen som helst måte. Vi lever i et veldig trygt land.

Ekstra sikkerhetstiltak

Carlsen spilte altså remis i partiet han spilte mens denne hendelsen skjedde. I partiet etter, tapte Carlsen etter å ha gjort en tabbe.

Mannen skal også ha ropt og lagd verbalt kaos inne på bakrommet.

Arrangøren har nå tatt grep for at slike hendelser ikke skal skje igjen. NRK får opplyst at det blant annet er satt inn ekstra sikkerhetsvakter resten av VM.

– Det er mange som har kjøpt billetter til de to siste spilledagene, og vi tilpasser sikkerhetstiltakene i forhold til det, opplyser Horvei.