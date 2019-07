Drama for friidrettsprofil: – Hvis det er hovedpulsåren her nå, så er det krise

– Det første jeg tenkte var: Hvis det er hovedpulsåren her nå, så er det krise, forteller Hedda Hynne til NRK.



Fredag kveld skulle Tjalve-utøveren en tur i utestuen. Da hun skulle åpne skyvedøren, knuste glasset i tusen biter og hun endte opp med flere stygge kutt på hendene. Verst gikk det utover håndleddet.

FLERE KUTT: 29-åringen fikk flere kutt på armen, men det største måtte sys med ni sting. Foto: PRIVAT

– Vi har jo noen unger som løper rundt på tomten her og. Hadde det vært en av dem, kunne de fort fått hele glassdøren over seg. Det var ganske skummelt egentlig.

Ambulansen kom, og den tidligere norgesmesteren på 800 meter måtte sy ni sting i kuttet like over hovedpulsåren. Hun forteller at når en først skal ha så uflaks at en glassdør helt uprovosert knuser, så var hun ganske heldig.

DØREN KNUSTE: Slik så det ut etter at døren hadde knust over Hedda Hynne. Foto: PRIVAT

– Det var flaks med centimeterne på håndleddet, og at jeg fikk god hjelp av de rundt meg, sier hun og legger til:

– Det var litt makabert. Jeg skulle vise det til samboeren min, og han fikk hetta når han så hvor mye blod som kom ut.

Kritisk til VM-kravet

Allikevel ser det ut til at det går tilsynelatende bra med hånden. 29-åringen forteller at hun måtte stå over treninger fredag, men at hun fikk gjennomført to rolige økter lørdag.

– Jeg tror det kunne gått mye verre, så jeg er veldig glad for at det ble som det ble, når det først skjedde, forteller mellomdistanseløperen.

Nå ser hun frem mot NM på Hamar neste helg, der hun skal løpe 800-meter. Etter dette venter European Athletics Team Championship i Sandnes. Så venter konkurranser der hun skal jakte VM-kravet, som Tjalve-løperen mener er i overkant strengt.

– Jeg tror de har feilberegnet litt når de har satt 2.00,60 som VM-krav, sier Hynne.

KRITISK: Hedda Hynne, her under årets Trond Mohn Games i Bergen, er kritisk til VM-kravet, men tror allikevel at hun vil klare det. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Til OL i Rio i 2016 lå kravet til 800 meter på 2.01,50, mens til London-VM var kravet 2.01,00.

– I London måtte de invitere folk fordi det var for strengt, så jeg tror de kommer til å ende opp med å invitere. De skal uansett ha 48 løpere der, forteller løperen og legger selvsikkert til:



– Jeg tenker jeg er god nok for å løpe under kravet, så jeg stiller meg ganske avslappet til det akkurat nå. Men det er klart at det hadde vært digg å ha hatt det inne.

– Et tungt fjorår

Det er en langt mer selvsikker versjon av Hynne som nå gjør seg klar til NM i år, enn den Hynne som stilte til EM i fjor. For i forrige sesong hadde hun sitt kanskje tyngste år som toppidrettsutøver.

– I fjor hadde jeg en hamstringskade og slet med sykdom. Da hadde jeg ikke kontroll over alt. Jeg var nesten redd, for jeg visste ikke om jeg klarte å gjennomføre løp, forteller hun.

I friidretts-EM i Berlin i fjor var hun klar for kvalifisering til 800-meteren, men trakk seg like før løpet. Nå har hun endelig funnet tilbake til seg selv.

– Jeg kjenner meg selv godt igjen, og føler at jeg har god kontroll på det jeg gjør. Jeg kan løpe og kjenne at jeg vet at det kommer til å gå bra. Jeg skikkelig glad for at ting funker som det skal nå, sier 29-åringen.