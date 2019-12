Drama for Aryan Tari: – Det var helt katastrofe, jeg trodde ikke jeg skulle rekke runden

– Det var krise. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre og var veldig, veldig stresset, sier Aryan Tari til NRK.

Forvirret gikk Aryan Tari gjennom lokalene under VM i hurtigsjakk og lette etter bordet han skulle spille på.

NRKs reporter på stedet måtte hjelpe Tari med å finne riktig bord.

Først da klokken hans hadde tikket i seks minutter, satte nordmannen seg ned ved brettet. Med sorte brikker skulle han da spille hurtigsjakk mot den sterke spilleren, Evgeny Tomashevsky.

Transporten kjørte feil

Etter partiet, forklarer Tari hva det var som skjedde da han kom for sent.

– Jeg bestilte uber 14.30. Det tar egentlig bare et kvarter fra hotellet mitt og hit. Uberen brukte litt for lang tid og klarte ikke snu. Det var helt katastrofe, jeg trodde ikke jeg skulle rekke runden. Jeg trodde det var stor sjanse for å tape, men heldigvis klarte jeg å spille et godt parti, sier Tari.

For Tari satte seg ned og spilte trekkene i et forrykende tempo. På et tidspunkt hadde han neste klart å utligne den store tidsforskjellen Tomashevsky startet med.

– Jeg kom seks minutter for sent. Når du bare har 15 minutter på klokka, så er seks minutter ganske mye. Trekkene mine var ikke så vanskelig følte jeg, det var ikke så komplisert. Kanskje han burde spilt en mer komplisert åpning for at jeg måtte bruke mer tid, smiler Tari.

Hør hva Tari selv sier i videoen under (artikkelen fortsetter):

– Kommer til å gi han en boost

Også på brettet utlignet stillingen seg. Ifølge datamaskinene stod Tari på et tidspunkt bedre enn motstanderen.

Det endte likevel med remis. Det er Tari naturligvis svært fornøyd med, omstendighetene tatt i betraktning.

– Jeg var veldig redd for ikke å rekke runden, men det er ikke så veldig mye jeg kan gjøre. Heldigvis rakk jeg runden, det hadde vært veldig kjipt å tape partiet på ikke å møte opp, sier Tari.

– Det er veldig lett å bli påvirket av noe sånn. Jeg prøvde å spille raskt i starten. Da er det fort gjort å gjøre noe galt, når du spiller så fort, legger han til.

IMPONERT: Torstein Bae var imponert over måten Tari holdt hodet kaldt på. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, lot seg imponere av at Tari klarte å holde hodet kaldt.

– Det som er veldig spennende fremover nå, er den oppturen dette gir for Aryan Tari. Han klarer remis mot den russiske mesteren til tross for at han ligger seks minutter etter. Det kommer til å gi han en skikkelig boost fremover, sier Bae.

Tari står nå med 3,5 poeng etter seks runder av VM.