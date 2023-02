– Jeg blir litt for ivrig, starter for tidlig og så går jeg rett inn i porten. Det var ingen som sa til meg at jeg måtte kjøre fort. Det var bare det som skjedde. Jeg mista litt fokuset der og mista litt hodet, sier Timon Haugan til NRK.

Norge var nære til å ta sitt andre strake VM-gull i parallellslalåm, men måtte til slutt nøye seg med sølv etter en dramatisk sisterunde.

– Det kjennes ikke bra. Jeg følte jeg ødela alt der, sier Haugan til Viaplay.

JUBLET LIKEVEL: Norge feiret sølv selv om gullet glapp i avgjørende runde. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Synd

For det kunne ikke blitt mer spennende da Thea Louise Stjernesund og Paula Moltzan kjørte inn til helt like tider i den nest siste duellen i finalen mellom Norge og USA. Dermed skulle alt avgjøres i siste duell.

– For en finale vi får her, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Men i siste og avgjørende duell snublet Timon Haugan og rennet var ødelagt nesten før det hele var i gang.

– Så gjør han feil ut av startporten. Han stuper nesten kråke, og da skal USA bare kunne cruise inn til dette gullet, sa NRK-kommentator Patrick Rowlands.

– Det er synd for Timon Haugan. Han har gjort jobben sin i hele dag og så blir han felt av at han er litt for tidlig ute med å dra i startporten, sa NRK-ekspert Nina Haver-Løseth.

Canada seiret mot Østerrike i bronsefinalen.

GOD START: Det så lenge ut til å gå mot et nytt lovende VM-gull for de regjerende mesterne. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Måtte bytte ut skadet Tviberg

Norge fikk en strålende start på konkurransen i Meribel, og slo Frankrike 3-1 i første duell da Steen Olsen kjørte stilrent og slo Leo Anguenot.

Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan sendte Norge opp i en 2-0-ledelse i semifinalen mot Østerrike, men så ble det dramatisk.

Maria Therese Tviberg falt i sitt renn og tapte duellen mot Franziska Gritsch. Steen Olsen viste likevel at han var i storform da han sikret 3-1 og finale for Norge, men det norske laget fikk et dilemma før finalen. Det ble avgjort at Tviberg var ferdig, og inn kom Kristin Lysdahl.

FALT: Maria Therese Tviberg Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Jeg stod og kranglet bra for å få komme opp igjen, men når helseteamet sier stopp så må du nesten bare si stopp. Jeg respekterer avgjørelsen deres, sier Tviberg til NRK.

Erstatter Lysdahl tapte sin duell mot Nina O'Brien , men Steen Olsen klinket til med en kjemperenn da han utlignet for Norge.

En jevn finale måtte avgjøres i siste duell, hvor Norge var uheldige. Dermed ble det sølv på det norske mix-laget med Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan, Alexander Steen Olsen og Kristin Lysdahl.

– Vi skal være veldig fornøyde med det. Som jeg sa i stad så … du føler litt at du taper gullet, men sølv er dritbra, sier Haugan til NRK.