Rapperne Drake og J. Cole gjenskaper et ikonisk bilde av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i deres nyeste musikkvideo til låten «First Person Shooter».

Bildet av fotballstjernene er blant tidenes mest likte bilder på Instagram, med til sammen over 75 millioner likes. Men bildet ble også hyllet for å kopiere en sjakkstilling fra et parti mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura fra 2017.

Klarer Drake og J. Cole å imponere sjakkekspertene på samme måte?

IKONISK: Messi og Ronaldo i en reklame for Louis Vuitton. Foto: Annie Leibovitz / Louis Vuitton

Feil på feil på feil

Svaret på det er nei. For der menneskene bak Messi og Ronaldo-bildet hadde gjort grundig research, virker det ikke som Drake og co. har like god peiling på sjakk.

Når NRK ber et par eksperter om å studere stillingen, tar det ikke lang tid før en rekke feil blir påpekt:

Brettet er 90 grader feil vei.

Hvits konge og dronning skal bytte plass.

Hvit får flere brikker underveis i partiet.

I tillegg gjøres det flere ulovlige trekk, som gjør hele seansen helt urealistisk. Klodens største rapper må med andre ord skjerpe seg.

EKSPERT: Sheila Barth-Stanford. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Det er en utrolig kul snutt som viser nerven i et sjakkparti. Men de har stilt opp brettet og brikkene feil. Hvits stilling er håpløst tapt, men så får man mirakuløst flere bønder og offiserer utover i videoen. Det har aldri skjedd med meg i mine partier, sier sjakktrener Sheila Barth Stanford med et glimt i øyet.

«Cringe»

I likhet med Messi og Ronaldo, spiller Drake og J. Cole på at det er en duell mellom tidenes største.

Drake er tidenes mest spilte artist på Spotify og kan skilte med en lang lista monsterhits. J. Cole omtales ofte som en av verdens beste rappere og har vunnet en rekke priser.

Noen medaljer eller ros får de imidlertid neppe for sjakkspillingen med det første.

EKSPERT: Odin Blikra Vea. Foto: NRK

– Det er typisk at når folk som ikke kan et snev av sjakk skal lage film eller musikkvideoer, så blir det kun «flashy» og veldig «cringe» for sjakkfolk, sier Odin Blikra Vea, som driver podkasten «Sjakksnakk» sammen med Askild Bryn.

Går viralt

Sjakksekvensen mellom rapperne avsluttes med at Cole knuser Drakes hvite konge. Det til tross for at kongen ikke er sjakk matt i denne stillingen. Ikke er det vanlig å velte kongen ved matt heller.

– Snutten slutter med at hvits konge knuses og de viser helt riktig at svarts dronning har satt hvits konge i sjakk. Men det er jo i virkeligheten ikke game over da, sier Barth Stanford.

– Det er sikkert fint for alle som ikke kan sjakkreglene med en sånn dramatisk effekt, sier Blikra Vea.

På sosiale medier går bildet av rapperne viralt – akkurat slik bildet av fotballegendene gjorde. På internett er det mange sjakkentusiaster som hyller at Drake bruker sjakk i videoen, men også blant disse får han kritikk for spillet.

– Ingenting på det sjakkbrettet gir mening, skriver sjakkhistorikeren Olimpiu Di Luppi på X, tidligere Twitter.

– Drake og J. Cole sørger for at alle sjakkspillere blir trigget når de ser at brettet er snudd sideveis. Men, det er så utrolig kult å se dette, skriver sjefen i Chessable, Geert van der Velde.