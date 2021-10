Dortmund vant uten Haaland

Berisha hat trick på 14 minutt

Veton Berisha stal showet for Viking mot Lillestrøm på laurdag. Kapteinen stoppa ikkje før han hadde skåra tre mål då Stavanger-klubben vann 5–1.

Dermed klatra siddisane opp på tredjeplassen i Eliteserien.

Lillestrøm mangla fleire av sine viktigaste spelarar, mellom anna toppskårar Thomas Lehne Olsen, assistkongen Gjermund Åsen og Kaan Kairinen, som alle var ute med sjukdom. I tillegg var midtstoppar Igoh Ogbu suspendert.

Og gultrøyene hang med heilt til det var spela 68 minutt, og Berisha tok over kampen.

For mellom det 68. og 82. minuttet skåra han tre mål, og sørga for tre nye poeng for Viking, som no ligg to poeng framfor Kristiansund og tre framfor Rosenborg, med ein kamp meir spela.