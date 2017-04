– Vi ønsket mer tid, men noen i Sveits har bestemt at vi skal spille nå. Det er ikke rettferdig, sa Dortmund-trener Thomas Tuchel like før kampstart ifølge DW Sports.

Tirsdag kveld ble Dortmund-spiller Marc Bartra og en politimann skadd etter tre eksplosjoner ved spillerbussen til Borussia Dortmund. Det skjedde en time før de skulle spille mesterligakvartfinale mot Monaco.

Kort tid etter angrepet ble det kjent at kampen ble utsatt til 18:45 onsdag.

Lagene skal ha fått beskjed om at de måtte spille kampen på tekstmelding.

Trener Thomas Tuchel ønsket ikke at laget skulle spille kampen så tidlig. Foto: Martin Meissner / AP

– Føler meg som et dyr

Flere av spillerne reagerte også sterkt på at de måtte spille kampen under et døgn etter angrepet. Dortmund tapte kampen 3-2.

– Først og fremst er jeg glad for å være i live. Det var den tøffeste dagen i mitt liv, og jeg håper ingen andre får oppleve det samme. Etter gårsdagen var det ikke mulig å tenke på kampen. UEFA må forstå at vi ikke er dyr. Vi er mennesker som har familie med barn i huset. Jeg er glad for at alle spillerne og hele støtteapparatet er i live, sa forsvarsspiller Sokratis Papastathopoulos til ESPN etter kampslutt.

SKUFFET: Sokratis Papastathopoulos føler UEFA behandler spillerne som dyr. Foto: Martin Meissner / AP

– Jeg håper noe sånt ikke skjer med noen andre. Jeg håper det var siste gangen. Jeg føler meg som et dyr, ikke et menneske, fortsetter han.

Også Marcel Schmelzer uttalte seg kritisk om UEFA til ESPN etter kvartfinaletapet mot Monaco.

– De var fast bestemt på at vi måtte spille i dag. Vi hadde et veldig sterkt ønske om å finne en annen dato for kampen. Selv om vi har forståelse for hvor stor denne turneringen er, må vi ikke glemme at vi fortsatt er mennesker. Det som skjedde i går var ikke normalt og du må behandles deretter. Du kan ikke bare fortsette hverdagen, sier han.

– Riktig avgjørelse

Etter kritikken fra Dortmund-treneren sendte UEFA ut følgende uttalelse:

– Avgjørelsen om å spille mesterligakampen mellom Borussia Dortmund og AS Monaco onsdag 18:45 ble tirsdag kveld på BvB Stadion Dortmund i enighet mellom klubbene og myndigheter. UEFA har vært i kontakt med alle parter onsdag og har ikke mottatt informasjon om at noen ikke ønsket å spille.

Ifølge NTB mener FIFAs påtroppende sikkerhetssjef, Helmut Spahn, at UEFA gjorde rett i å la kampen mellom Dortmund og Monaco bli spilt dagen etter angrepet. Han sier at om de hadde gitt opp, ville de gjort akkurat det de kriminelle ønsker.

– Kampen hadde «selvfølgelig ikke ville blitt spilt» hvis noen hadde omkommet i bussavganger, sier han.

Returoppgjøret mellom Dortmund og Monaco spilles onsdag neste uke.