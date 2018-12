– Det er litt tøft å se at folk som har vært utestengt for doping er tilbake og går renn. Men det er sånn reglene er, sier Tarjei Bø etter sprinten i Nove Mesto torsdag.

Eldstebror Bø refererer til russiske Alexandr Loginov som var utestengt fra verdenscupen 2014/2015- og 2015/2016-sesongen etter å ha avlagt positiv dopingprøve. Nå etterforskes han også for doping under VM i 2017.

– Jeg fokuserer på dagens renn og om å gjøre det så bra som mulig. Jeg vil ikke fokusere på fortiden, sier han til NRK etter andreplassen i Nove Mesto.

– Holder tankene for meg selv

Johannes Thingnes Bø knuste konkurrentene på 2018s siste verdenscupsprint og var mer enn to minutter foran fjorårets sammenlagtvinner Martin Fourcade som raknet totalt.

21 sekunder bak og desidert nærmest nordmannen var nettopp russiske Loginov. Han er nå Thingnes Bøs nærmeste utfordrer i verdenscupen sammenlagt, 76 poeng bak 25-åringen.

– Jeg holder tankene mine angående han for meg selv nå. Så lenge han er med fra start får vi leve med det, og så får jeg bare sørge for å være foran han hele veien, sier Thingnes Bø.

SKEPTISK: Vetle Sjåstad Christiansen mener håper Alexandr Loginov konkurrerer på lik linje som resten av skiskytterne i Nove Mesto. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Både han og Vetle Sjåstad Christiansen har konkurrert med Loginov siden de var juniorer, og kjenner russeren godt. Likevel stod ikke de norske skiskytterne i kø for å gratulere ham.

– Bankranere slipper også ut av fengsel og lever sammen med oss. Det må vi tåle. Han har tatt straffen sin og konkurrerer forhåpentligvis på lik linje med oss i dag, sier Sjåstad Christiansen som endte på en litt skuffende 32. plass.

Hevder anklagene er usanne

Loginov er blant de fem russiske utøverne som er under etterforskning for brudd på dopingreglementet under VM i Hochfilzen i 2017. De fem russiske utøverne ble i tillegg til fem russiske lagledere informert om etterforskningen under verdenscupen i Hochfilzen sist helg.

Da dette ble kjent, nektet Loginov å kommentere saken overfor NRK. Men på Instagram samme dag skrev han følgende:

– I går ble jeg, og andre, anklaget for juks med bloddoping og noe annet. Jeg er 1000 % sikker på at alle disse anklagene mot meg er usanne, skriver Loginov.